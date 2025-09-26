세븐일레븐, 내달 프랑스 와인 기획전…최대 20% 할인

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

프리에으 로크 노하우 담은 빈티지 2종 출시

제휴카드 결제 시 현장할인

1만원 이하 7종 2개 구매 시 30% 저렴

편의점 세븐일레븐은 다음 달 프랑스 와인을 테마로 기획전을 열고 전 세계 와인 애호가들에게 사랑받는 와인 생산자 프리에으 로크의 노하우를 담은 빈티지 와인 2종을 선보인다고 26일 밝혔다.

우선 레몬과 라임, 서양 배의 산뜻한 과일향에 고소한 견과류 뉘앙스가 어우러진 '플럼 샤도네이'가 있다. 가을 해산물이나 치즈 플래터와 함께 즐기기 좋은 와인이다. 함께 선보이는 '플럼 피노누아'는 체리와 베리류의 향긋한 붉은 과일 향이 느껴지고, 적당한 산미가 더해져 캠핑장에서 즐기는 바비큐와 궁합이 잘맞는다.

보르도와 부르고뉴의 대표 그랑크뤼 와인들도 만나볼 수 있다. '샤또 도작 21'은 합리적인 가격으로 즐길 수 있고, '마르퀴스 드 깔롱세귀르 21'은 3등급 그랑크뤼 샤또 깔롱 세귀르의 세컨드 와인으로 부드럽고 우아한 맛이 특징이다.

이 밖에 섬세하고 짙은 아로마향이 매력적인 '샤또 깡뜨낙 브라운 22'와 보르도 뽀이약 지역의 슈퍼 세컨드로 불리는 풀바디 스타일의 '샤또 뽕떼 까네 19'도 준비했다. 부르고뉴의 전설로 불리는 꼬쉬 듀리가 만든 화이트 와인 '부르고뉴 샤르도네 22'와 데일리 레드 와인 '그랑바또루즈 23'도 함께 선보인다.

기획전에서는 네이버페이머니, 현대카드, 비씨카드 결제 시 최대 20% 현장 할인 혜택을 제공한다. 또 솔리에라, 몬테프리오, 발두지(레드, 화이트) 등 1만원 이하 와인 7종은 정가 대비 30%가량 저렴한 2개 1만3000원에 구매할 수 있다.





송승배 세븐일레븐 와인담당 MD(상품기획자)는 "와인 애호가들 사이에서 가을은 단풍이 아닌 와인으로 물드는 계절이라고 불릴 정도로 와인을 즐기기에 가장 좋은 계절"이라며 "이번 기획전을 통해 가까운 세븐일레븐에서 다양한 와인을 쉽게 구매하고 집을 비롯해 여행지나 캠핑장에서도 특별한 와인 한 잔으로 여유로운 가을 저녁을 만끽하시길 바란다"고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

