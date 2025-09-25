베트남 럼 서기장, 내달 북한 방문…'김정은' 만난다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2007년 이후 베트남 지도자 첫 방북

양측 수교 올해 75주년

베트남 1인자인 또 럼 베트남 공산당 서기장이 다음 달 북한을 방문할 예정이라고 로이터 통신이 베트남 관리들을 인용해 25일(현지시간) 보도했다.

연합뉴스

AD

한 관계자는 럼서기장이 김정은 북한 국무위원장을 만날 것이라고 전했는데 구체적인 방문 일정과 논의 주제 등은 아직 알려지지 않았다.

방북 준비는 아직 진행 중이며, 양측 모두 공식 발표하지 않은 상태다.

베트남 지도자가 북한을 찾는 것은 2007년 농 득 마인 당시 서기장이 사흘간 방북한 이후 처음이다. 양국은 1950년 수교 이래 긴밀한 외교 관계를 이어왔으며, 올해로 수교 75주년을 맞는다.

다만 평양 주재 베트남 대사관에 따르면 현재 두 나라 간 공식적인 무역 관계는 없는 것으로 알려졌다. 가장 최근 교역 사례는 2016년 베트남이 북한에 약 300만 달러(약 42억 원) 규모의 상품을 수출한 것이다.





AD

럼 서기장은 지난달 10∼13일 나흘간 국빈 자격으로 한국을 방문하기도 했다. 이는 이재명 정부 출범 이후 한국을 찾은 첫 외국 정상 방문이었다.





장보경 기자 jbg@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>