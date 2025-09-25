울릉군 농업인단체협의회, 산채종자 보호·대체작물 홍보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

종자 불법 반출 방지 결의대회·대체작물 홍보시식회 개최

울릉군 농업인단체협의회(회장 김두순)는 지난 24일 울릉군 농업인회관에서 지역 농업인 100여명이 참석한 가운데 산채산업 보호와 농가소득 다변화를 위한 산채 종자 불법 반출 방지 결의대회와 대체작물 홍보 시식회를 개최했다.

산채종자 반출 방지 결의대회와 대체작물 홍보시식회. 울릉군 제공

이번 행사는 울릉군 산채자원 보호를 위한 불법적인 종자 반출을 근절하기 위해 마련됐으며, 산채종자의 불법 반출이 지역 농업의 근간을 위협하는 문제임을 다시금 강조하고, 결의문을 낭독하면서 농업인과 군민이 함께 지켜나가겠다는 굳은 의지를 다졌다.

또 대체작물로 재배하고 있는 '바밤단호박'의 우수성을 홍보하기 위한 시식회도 열려 참가자들의 큰 호응을 얻었다. 바밤단호박은 당도가 높고 식감이 우수해 농가 소득 증대와 지역 농업 경쟁력 강화에 기여할 것으로 기대된다.

김두순 회장은 "울릉 산채종자는 우리 농업의 뿌리이자 후손에게 물려줄 소중한 자산이며 종자 불법 반출을 막고 지역 농업을 지켜내는 데 앞장서며, 대체작물 육성과 지역 농업인 소득 증대에도 앞장서겠다"고 전했다





남한권 군수는 "울릉 산채산업은 군민의 소중한 자산이자 미래 성장 동력"이라며 "산채 종자 불법 반출 방지에 적극 동참하고, 밤호박을 비롯한 새로운 소득작물 육성으로 농업인의 안정적인 소득 기반을 마련하겠다"고 말했다.

남한권 울릉군수.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

