함평군, 임산부 이송 응급상황 대응 체계 구축

함평군이 위험 임산부 이송 중 발생할 수 있는 응급상황에 신속히 대응할 수 있는 체계를 구축했다. 전남 함평군 제공

전남 함평군이 위험 임산부 이송 중에 발생할 수 있는 응급상황에 신속히 대응할 수 있는 체계를 구축했다.

함평군은 산모와 태아의 안전을 위해 함평소방서, 함평성심병원과 협력해 '응급이송 대비·대응 사업'을 본격 추진한다고 25일 밝혔다. 이번 사업은 이동 중 구급차 내 출산 가능성이 높아진 현실을 반영해 마련됐다.

군과 소방서는 ▲응급분만 상황 공동 대응 ▲구급차 내 응급처치 강화 ▲교육·훈련 상호 지원 등을 통해 체계적인 응급 대응 기반을 구축한다.

또한 지역 내 구급차 5대에 응급분만 전용 물품 세트를 비치하고, 보건소가 연 1회 관리하며 구급대원을 대상으로 사용법 교육도 병행한다.

지난 23~25일 보건소 구급차 인력과 소방서 구급대원 40명을 대상으로 응급분만 전문 교육을 진행했다. 함평성심병원 산부인과 전문의가 응급분만 과정, 팀별 전술, 긴급상황 대응법 등 이론과 실습을 병행하며 현장 대응 역량을 강화했다.

이번 사업을 통해 군은 ▲현장 대응력 향상 ▲응급자원 즉시 활용 ▲산모와 신생아의 2차 위험 예방 등 실질적인 안전망 구축 효과를 기대하고 있다.





이상익 군수는 "이번 사업은 산모와 신생아의 생명을 지키는 든든한 안전망이 될 것이다"며 "앞으로도 군민들이 안심할 수 있는 의료 환경을 만들기 위해 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

