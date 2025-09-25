다리 한복판 운전자 없고 차만 덩그러니…인천대교서 이달만 3번째

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천대교에 차량을 정차한 운전자가 실종돼 해경이 수색에 나섰다.

25일 인천해양경찰서에 따르면 이날 오전 3시 33분께 인천대교 상황실로부터 "해상으로 사람이 떨어진 것 같다"는 신고가 접수됐다.

현장에 출동한 해경은 대교 주탑 부근 도로에 정차 중인 차량을 발견했다. 해경은 운전자가 바다로 추락한 것으로 보고 경비함정 3척을 투입해 주변 해상을 수색 중이다.

인천대교에서는 지난 9일과 22일에도 각각 30대 운전자가 차량을 세우고 바다로 추락해 숨졌다. 인천대교에서 투신 사고가 잇따르자 2022년 11월 교량 갓길에 차량 주정차를 막기 위한 플라스틱 드럼통 1500개가 설치됐으나, 긴급 상황 대응을 위해 지난달 모두 철거됐다.





※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎ 109 또는 자살예방 SNS상담 '마들랜'에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr

