충청남도시장군수협의회, 금산군서 정기회의 개최

박범인 금산군수, 수도시설관리자 임명 요건 완화 등 건의



사진=금산군 제공

민선8기 4차년도 제2차 충청남도시장군수협의회 정기회의가 24일 금산다락원 생명의집 소공연장에서 개최됐다.

이날 박범인 금산군수, 최원철 공주시장, 김동일 보령시장, 오세현 아산시장, 이완섭 서산시장, 이응우 계룡시장, 김돈곤 청양군수, 이용록 홍성군수, 최재구 예산군수 등이 참석했다.

이 자리에서 박범인 금산군수는 총 12개의 건의 안건 중 수도시설관리자 임명 요건 완화 및 지역 치안 강화를 위해 유휴 국유재산을 활용하는 관련 법령 및 제도 개선 등 2건을 건의했다.

사진=금산군 제공

이어 회의 공식 일정으로 제43회 금산세계인삼축제 관람도 진행됐다. 박범인 군수는 국제인삼교역전, 인삼 무게 달기, 홍삼 족욕 체험 등 주요 축제 프로그램을 소개했다.





박범인 금산군수(사진=금산군 제공)

박범인 군수는 "제43회 금산세계인삼축제 기간에 충남도 시장·군수협의회가 금산군에서 열려 뜻깊게 생각한다"며 "충남도 시장군수협의회를 통해 지속적인 교류와 협력이 이뤄져 모든 지자체가 함께 성장하기를 바란다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

