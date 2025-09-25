'출시 40년' 스텔라·쏘나타 발자취 담은 전시회 열린다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

현대차, 스텔라&쏘나타 헤리티지 캠페인

서울 남산 문화공간 '피크닉'서 전시

현대자동차가 쏘나타 출시 40주년을 맞아 쏘나타와 그 전신인 스텔라 헤리티지 캠페인을 진행한다고 25일 밝혔다.

'스텔라 88' 복원 차량. 현대차

AD

1983년 출시된 스텔라는 포니에 이은 두번째 고유 승용 모델이자 현대차 중형차 계보의 시작점이다. 1985년 스텔라 최고급 트림 모델로 출시된 쏘나타는 8세대에 걸쳐 누적 판매량 1000만대를 바라보는 대표 모델이다.

현대차는 내년 1월4일까지 서울 남산 문화공간 '피크닉' 온실 공간에서 '스텔라 88' 복원 차량과 관련 아카이브를 선보이는 '바이 유어 사이드 - 스텔라&쏘나타' 전시를 개최한다. 같은 기간 피크닉 본관에서 열리는 '힐튼서울 자서전' 전시 후원사로도 참여한다.

1988년 서울 올림픽을 기념해 출시됐던 스페셜 에디션 '스텔라 88' 복원 차량과 스텔라와 쏘나타 복원 도면, 디자인 스케치, 광고 영상, 카탈로그 등 과거 자료를 볼 수 있다.

'바이 유어 사이드 스텔라&쏘나타' 전시 공간. 현대차

전시는 무료로 관람할 수 있으며 마이현대 앱이나 차량 키로 현대자동차 고객임을 인증할 경우 본관에서 진행되는 '힐튼서울 자서전' 전시도 할인된 가격으로 관람할 수 있다.

아울러 현대차는 '리트레이스 매거진: 스텔라 & 쏘나타'를 출판한다. 2023년 발행된 '리트레이스 매거진: 포니'에 이은 두 번째 시리즈로, 스텔라와 쏘나타의 고객과 임직원들의 이야기를 담았다. 매거진 발간을 기념해 10월 18일 현대 모터스튜디오 서울에서는 독자 대상으로 차량 개발 비하인드와 매거진의 주요 에피소드에 대해 이야기를 나누는 북토크도 진행한다.





AD

현대차 관계자는 "스텔라 88 복원은 과거의 재현을 넘어, 독자 기술 개발을 위한 과거 임직원의 노력과 헌신을 되짚어보는 작업이었다"며 "긴 시간 고객과 함께한 스텔라와 쏘나타를 통해 오래 이어져 온 관계의 가치를 되돌아보는 계기가 되기를 바란다"라고 말했다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>