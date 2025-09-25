북멘토와 함께 독서여행...'책 읽는 대한민국' 첫 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

26~28일 서울어린이대공원서 진행

북멘토 10인 강연, 음악회, 낭독회 개최

문화체육관광부는 한국출판문화산업진흥원과 함께 26~28일 서울 광진구 서울어린이대공원 포시즌 가든과 팔각당 전시실에서 '2025 책 읽는 대한민국'을 개최한다고 25일 밝혔다. 주제는 '독서는 여행, 북클럽은 동행'이다.

이번 행사에는 지난 4월부터 진행한 독서 모임 활동 성과를 공유한다. 26일 정호승 시인의 강연을 시작으로 28일까지, 독서 모임에 참여한 '북멘토' 10명의 강연이 이어진다. 현장 참여도 가능하다.

다양한 독서 기록도 전시한다. 독서 모임 회원들의 독서 일지와 독서 사진 등을 공개한다. 현장에선 '한 달 북클럽' 참여자 100명을 추첨으로 추가 모집한다. 그중 10월 우수활동자 20명에겐 김민식 피디가 이끄는 11월 '종로 문학 투어' 참여 기회를 제공한다.

임성환 문체부 미디어정책국장은 "이번 행사는 그간의 활동을 돌아보고 '북클럽' 회원뿐 아니라 국민 누구나 책의 가치를 재발견하고, 책을 함께 읽는 즐거움을 느낄 수 있도록 준비했다"며 "문체부는 앞으로도 우리 사회에 책 읽는 분위기가 형성되고 일상에서 책을 가까이할 수 있도록 도서관, 서점, 출판사 등과 협력해 적극 지원해 나가겠다"고 밝혔다.

추천도서 1000여권을 읽을 수 있는 야외 서재도 마련됐다. 웹툰이나 웹소설의 한 부분을 완성하거나, 책 속 극한 상황에 빠져보는 게임에 참여할 수 있다.





26일 열리는 개막식에서는 소설 속 음악이나, 소설 원작 영화 음악을 즐길 수 있는 '숲 속 힐링 북 콘서트'를 개최한다. 오는 27일엔 세계적 권위의 볼로냐 라가치상 신인상 대상 수상자인 '빨간 사과가 먹고 싶다면' 저자 진주 작가와의 북토크가 열린다. 28일엔 서혜정 성우가 '어린왕자'를 낭독한다.





