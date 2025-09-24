아시아·태평양 지방정부 한자리에…UCLG ASPAC고양 총회 개막

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고양시, 27개국 지방정부 지도자 고양 집결

도시 문화·여성 리더십·기후 위기 등 도시 현안 논의

UCLG ASPAC 물류위원회 가입·LOI 체결

사물놀이·K팝…전통과 현대가 어우러진 화합의 장

이동환 시장 "기후·디지털 격차 해법, 도시 협력서 찾을 것"

아시아·태평양 최대 규모의 지방정부 국제회의인 '2025 제10차 세계지방정부연합 아시아·태평양지부(UCLG ASPAC) 고양 총회'가 24일 경기도 고양시 킨텍스에서 사흘간의 일정으로 막을 올렸다.

이동환 고양특례시장이 24일 아시아·태평양 최대 규모의 지방정부 국제회의인 '2025 제10차 세계지방정부연합 아시아·태평양지부(UCLG ASPAC) 고양 총회'에서 인사말을 하고 있다. 고양특례시 제공

이번 총회에는 당초 예상보다 많은 27개국 지방정부 대표단이 참가하며 국제적 관심과 기대를 한층 끌어올렸다.

총회 첫날 오전에는 ▲문화위원회 ▲지방정부 여성 상임위원회 ▲재정위원회가 개최돼 도시 간 문화교류, 여성 리더십 확대, 기후위기 대응 등 주요 현안이 논의됐다.

이동환 고양특례시장은 버나디아 찬드라데위 UCLG ASPAC 사무총장과 만나 성공적인 총회 개최와 지방정부 간 협력 의지를 재확인했다.

이어 열린 아시아·태평양 지방정부 지도자 원탁회의에서는 다리아 털리 호주 지방정부협회 부회장, 압드 하미드 후세인 말레이시아 지방정부협회 협회장 등 지방정부 대표단과 혁신 정책 및 모범 사례를 공유하고, 2026~2030년 UCLG ASPAC 의제 실현을 위한 협력 방안을 논의했다.

이동환 시장은 "오늘날의 도시들은 기후위기, 에너지 전환, 디지털 격차 등 인류가 직면한 도전의 최전선에 있다"며 "이번 고양 총회를 통해 각 도시의 지혜를 나누고 협력해 아시아·태평양 지역의 번영과 지속가능한 발전을 이끄는 전환점이 되기를 바란다"고 말했다.

이동환 고양특례시장이 24일 버나디아 찬드라데위 UCLG ASPAC 사무총장과 기념촬영을 하고 있다. 고양특례시 제공

이날 이 시장은 중국 저장성 이우시의 가오진(高晉) 부시장과도 면담이 이어졌다. 양 도시는 25일 개회식에서 우호교류 관계 의향서(LOI)를 체결하고 무역, 물류, 전자상거래, 교육, 관광, 과학기술 등 다양한 분야에서 협력하기로 뜻을 모았다.

또한 고양시는 UCLG ASPAC 물류위원회 가입 증명서를 공식 수령했다. 해당 위원회는 2023년 중국 이우 총회에서 설립돼 항만·공항·철도·전자상거래 등 물류 인프라 및 정책 교류를 통해 지역 발전을 도모하고 있다.

이 시장은 "경제자유구역 추진, 스마트시티 구축 등 미래지향적 도시 전략을 추진하고 있는 고양시가 이우시와의 협력으로 무역·투자, 물류 혁신 등의 성과를 만들어가길 기대한다"고 말했다.

총회 첫날 마지막 일정으로 열린 환영 만찬에서는 고양시 전통주 '배다리막걸리'가 소개됐다. 이동환 시장은 고양시 전통주 배다리막걸리를 소개하며 "쌀과 물, 누룩이 어우려져 빚어지는 막걸리처럼 아시아·태평양 공동체가 조화롭게 어우러져 희망찬 미래를 만들어가길 바란다"고 환영사를 전했다.

아시아·태평양지역 지방정부 지도자들이 24일 원탁회의를 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. 고양특례시 제공

만찬에는 다킬라 카를로 쿠아 UCLG ASPAC 회장, 버나디아 찬드라데위 사무총장을 비롯한 각국 대표단이 참석했으며, 고양시 스트릿 댄스팀 '어스퀘이크'의 K팝 공연과 김덕수 사물놀이패 공연이 이어지며 전통과 현대가 어우러진 교류의 장을 열었다.





한편, 총회 둘째 날인 25일에는 개회식과 함께 '미래를 위한 지속가능한 글로벌 자족도시와 지역'을 주제로 한 메인 포럼과 일자리, 청년, 에너지, 가족친화, 도시성장 등 다섯 개의 서브포럼이 본격적으로 진행될 예정이다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

