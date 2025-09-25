롯데마트, 외국인 고객 적극 유치…'K-푸드 페스타' 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10월 중국 무비자, 동아시아 연휴 기간

외국인 특화 점포서 김스낵 등 인기상품 할인

롯데마트가 오는 30일부터 10월 15일까지 외국인 특화 10개 점포에서 'K-푸드 페스타'를 진행한다고 24일 밝혔다.

서울시 송파구에 위치한 롯데마트 제타플렉스 잠실점에서 'K푸드 페스타'를 홍보하는 윤여령 담당자(왼쪽)와 이의섭 담당자의 모습. 롯데마트 제공.

행사를 진행하는 점포는 제타플렉스 서울역점, 제타플렉스 잠실점을 비롯해 월드타워점·광복점·동부산점·부산점·제주점·김포공항점·영종도점·송도점 등 총 10곳이다. 외국인 관광객이 많이 찾는 교통 요지나 주요 관광지 인근에 위치해 있다. 롯데마트는 국내 대형마트 중 외국인 고객이 가장 많이 찾는 대표 쇼핑 명소로 자리매김하고 있다. 특히 제타플렉스 서울역점은 전체 매출의 40% 이상이 외국인 고객에게서 발생하고 있다.

행사에서는 외국인들에게 인기가 높은 견과류, 김스낵, K-뷰티 상품 등을 대상으로 다양한 할인 프로모션을 선보인다. 'HBAF 프렌즈 3종'은 기존 대비 4000원 할인한 1만 4900원에 판매하며, 'Mr.김빠삭 3종'·'동원 양반 김부각 6종'·'비비고 김스낵 4종' 등은 2+1 프로모션을 진행한다. 또한 외국인에게 건강기능식품으로 잘 알려진 콤부차 40여 종은 2개 구매 시 개당 50% 할인 혜택을 제공하며, '팔도&양반 미역국라면(4입)'은 2개 구매 시 개당 10% 할인 판매한다. 이와 함께 'VT', '메디힐' 브랜드의 스킨케어·마스크팩 4종도 특가에 선보인다.

행사 기간 동안 2만원 이상 구매한 외국인 고객에게는 한식을 형상화한 스티커 세트를 사은품으로 증정한다. 사은품 수령은 매장 내 '도와드립니다센터'에서 환급 후 구매 영수증을 제시하면 된다.

롯데마트는 외국인 고객 유치를 위해 해외 옥외광고와 사회관계망서비스(SNS) 계정 오픈 등 고객 소통 채널을 강화한다. 9월 29일부터 약 한 달간 일본 도쿄 시부야 전광판을 통해 롯데마트 브랜드를 알리는 옥외광고를 진행하고, 오는 10월부터는 인천공항·홍대입구역·공항철도에서도 국내외 고객 대상으로 브랜드 홍보에 나설 예정이다. 추가로 9월 말 중국의 대표적인 SNS인 '샤오홍슈'에 공식 계정을 개설하고 일본인 관광객 대상으로는 인스타그램 채널을 신규 개설해 동아시아권 외국인 고객과의 접점을 대폭 늘릴 계획이다.

아울러 롯데마트는 12월 31일까지 서울·부산·제주 지역 64개 호텔에서 외국인 투숙객을 대상으로 롯데마트 오프라인 매장에서 사용할 수 있는 할인 쿠폰팩을 증정한다. 쿠폰은 총 3매로 5만 원 이상 결제 시 3000원, 7만 원 이상 결제 시 5000원, 10만 원 이상 결제 시 7000원 할인 혜택을 제공한다.

롯데마트가 이같은 행사를 진행하는 것은 다음달 방한하는 외국인 관광객이 늘어날 것으로 예상되기 때문이다. 9월 29일부터 중국인 대상 무비자 입국이 허용되고, 10월 초 중국 국경절·대만 중추절·일본 체육의 날 등의 연휴가 이어질 예정이다.





윤여령 롯데마트·슈퍼 커머스마케팅팀 담당자는 "9월 말 중국인 무비자 입국 한시 허용과 동아시아권 공휴일 시즌에 맞춰 외국인 방한객이 많을 것을 고려해 이번 행사를 준비했다"며 "한국을 찾는 외국인 관광객들에게 주요 K-푸드와 K-뷰티 상품을 합리적인 가격에 제공해 여행 기간 즐거운 쇼핑 경험을 누리셨으면 한다"고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

