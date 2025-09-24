교보생명, 여성 주요 질병 보장하는 '교보더블업여성건강보험' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

교보생명이 보험 하나로 임신·출산부터 중·노년기까지 여성 생애 전반 주요 질병을 빈틈없이 보장하는 '교보더블업여성건강보험'을 출시했다고 24일 밝혔다.

교보더블업여성건강보험은 종합건강보험으로 여성 생애주기에 맞춰 임신질환, 난임치료, 부인과질환, 갱년기·노년기질환을 세심하게 보장한다.

주계약에선 암·뇌출혈·급성심근경색증 등 3대질환 진단 시 각각 진단보험금을 평생 보장한다. 가입 20년이 경과한 후에 3대 질환으로 진단 받으면 보험금이 2배로 늘어난다. 유방암, 자궁암, 난소암 등 여성특정암 진단 시에는 가입금액 20%를 추가로 보장해 혜택이 커졌다.

120여종 특약을 통해 여성 생애주기 변화에 맞게 특화보장을 강화했다. 업계 최초로 여성암특정유전성유전자검사 특약을 선보였으며 난임치료, 자궁내막증, 하이푸, 맘모톰, 골다공증, 류마티스관절염, 요실금수술, 치매 등 생애주기별 대표 질환을 폭넓게 보장한다. 암다빈치로봇수술, 항암중입자방사선치료, 통합암진단 등 최신 암치료 보장도 강화했다.

헬스케어서비스도 여성 맞춤형 서비스로 고도화했다. 월 보험료 3만원 이상이면 제공되는 '교보New헬스케어서비스 여성특화형'은 3040 고객을 위해 고위험임신과 난임치료로 종합병원 진료 시 간호사 병원동반 서비스를 탑재했다.

고위험임신으로 입원·수술을 할 경우 가사도우미 서비스가, 35주 이상 임산부에게는 병원 동행 매니저 서비스가 제공된다. 50대 고객에게는 갱년기 심리상담 서비스와 저속노화 식단 컨설팅이 제공되며, 65세 이상 고령자가 종합병원 진료 시 병원 동행 매니저 서비스를 지원한다.

해당 상품은 15~70세까지 가입할 수 있다. 보험료 납입기간은 5·10·15·20·25·30년이다. 보험료 납입이 끝나면 해약환급금을 일시납 보험료로 해 계약 전부나 일부를 종신보험으로 전환하거나 장기요양 보장으로 전환도 가능하다.





교보생명 관계자는 "여성 고객 요구를 반영해 보험 하나로 여성의 생애 전반을 케어하는 맞춤형 건강보험을 선보였다"며 "3대질환, 여성특정암 보장 강화와 맞춤형 특약 확대, 업계 최고 수준의 헬스케어서비스를통해 여성 건강한 삶을 평생 지켜주는 동반자가 될 것으로 기대된다"고 말했다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr

