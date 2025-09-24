김병수 시장 "8월 호우피해 재난지원금 교부 즉시 신속히 집행하겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김포시, 8월 집중호우피해 233세대에 재난지원금 최대 1000만원 지원

소상공인 1000만원·주택침수 700만원·농가 확대 등 실질적 지원 대폭 확대

시, 국도비 10억1292만원 확보…재난지원금 총 15억3530만원 지급 예정

경기 김포시가 지난 8월 폭우로 피해를 입은 소상공인과 주택, 농가 등 233세대에 대한 재난지원금을 국도비가 교부되는 즉시 신속집행하겠다고 24일 밝혔다.

김병수 시장이 지난 8월 재난안전대책본부를 가동하고 회의를 주재하고 있는 모습. 김포시 제공

김병수 시장은 유례없는 기습 폭우로 일부 김포 주민들이 큰 피해를 입자, 재난지원금을 신속하게 지급하라 지시하고, 국도비 10억1292만원 등 총 15억3530만원을 확보했다.

이에 따라 김포시는 지난 9월 154세대에 대한 1차 재난지원금 4억9800만원을 선지급했고, 2차 재난지원금인 1억4340만원을 79세대에 순차적으로 지급하고 추가 재난지원금 8억9390만원을 지급할 예정이다.

특히 김병수 시장은 주택침수와 소상공인에 대한 피해 회복에 지자체가 앞장서야 한다며, 국도비가 교부되는 즉시 ▲소상공인 500만원 ▲주택침수 350만원을 비롯한 ▲ 농·어·임업 분야 피해 주민에 확대해 지원하라고 강력 지시했다. 이에 폭우 피해로 주택침수를 입은 소상공인은 최대 1,000만원까지, 주택침수 피해주민의 경우 최대 700만원까지 지원받을 수 있게 됐다.

올 여름 집중호우로 어려운 일을 겪은 시민들의 안정을 도모하기 위해 신속 집행이 중요하다고 강조했고, 김포시는 피해주민들에게 차질없이 지원을 완료하겠다는 각오다.





김병수 시장은 "김포시의 모든 기준은 김포시민"이라며 "이번 재난지원금이 호우 피해로 어려움을 겪고 있는 주민들에게 작은 위로와 힘이 되길 바란다. 확보한 국도비가 교부되는 즉시 추가 지원금을 신속하게 지급할 것"이라고 밝혔다.





김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

