'어린이 안전 지킨다'…부천시, CCTV 비상벨 시민홍보 강화

경기 부천시는 최근 타 지역에서 잇따라 발생한 초등학생 유괴 미수 사건과 관련해 시민 안전 확보를 위한 '방범 CCTV 비상벨' 활용 홍보를 강화한다고 24일 밝혔다.

부천 전역에는 총 2227곳에 8799대의 방범 CCTV가 설치돼 있으며, 이는 1㎢당 약 165대에 달하는 높은 설치 밀도다. 모든 CCTV는 통합관제센터에서 365일 24시간 모니터링되고 있으며, 1859곳의 CCTV에는 비상벨이 설치돼 있다.

비상벨은 골목길, 공원, 학교 주변 등 시민이 자주 다니는 생활 공간에 설치돼 있다. 긴급 상황 발생시 비상벨을 누르면 CCTV 통합관제센터와 바로 연결되고, 관제요원이 현장을 실시간 확인해 즉시 경찰에 신고함으로써 초동 대응이 가능하다.

시는 비상벨의 위치와 사용법을 쉽게 알리기 위해 교육지원청·경찰서와 함께 학생, 학부모, 교사를 대상으로 안내문을 배포하고, 학교 안전교육에 관련 내용을 포함할 예정이다.

또 시 홈페이지와 유튜브, 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 온라인 홍보도 강화할 계획이다. 오는 12월 개관하는 스마트도시 통합운영센터에서는 학생 대상 견학 프로그램을 통해 비상벨 체험 기회도 제공한다.





조용익 부천시장은 "이번 홍보가 가정과 학교에서 안전교육 자료로 널리 활용돼 어린이들이 보다 안전하게 성장할 수 있는 환경이 조성되길 바란다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

