AI가 하는 아파트 조경…대우건설 의정부 단지에 적용

대우건설은 인공지능(AI) 기반 지능형 조경설계 시스템을 도입한다고 24일 밝혔다. 다양한 AI 기술을 설계에 통합해 조경 디자인의 창의성과 업무 효율성을 높인다고 회사는 설명했다.

이를 위해 대우건설은 클로드(Claude)·챗GPT 등 생성형 AI를 활용했다. 각 AI는 프로젝트 성격에 따라 지역성 분석, 아이디어 제안, 이미지 생성·시각화 같은 작업에 투입됐다. 설계자는 직관적이고 정밀한 결과물을 확보했다고 한다.

이러한 AI 기술은 모델컨택스트프로토콜(MCP)을 기반으로 통합 운영된다. MCP는 설계자의 의도와 다양한 AI의 분석 결과를 유기적으로 연결해 조경 설계 전 과정을 체계적이고 일관성 있게 관리하는 핵심 플랫폼으로 기능한다.

생성형 AI가 작업한 탑석 푸르지오 파크7의 힐링 라운지. 대우건설 제공

이 회사가 의정부에 짓는 탑석 푸르지오 파크7 단지에 처음 적용했다. 단지 내 공원 7곳의 주요 콘셉트와 설계 초안을 AI가 제안했다. 이를 바탕으로 CG 시각화를 빠르게 완성했다. 기존에는 설계자 아이디어를 협력사에 구두로 설명하면서 의도 전달이 제약받거나 협업 상 효율적이지 못한 부분이 있었는데 AI가 정제된 설계 데이터를 제공해 작업 효율성, 완성도를 높였다고 회사는 설명했다.





입주민은 보다 창의적이고 균형 잡힌 조경 공간을 경험할 수 있는 장점이 있다. 초기 단계에서 정교하게 설계를 마쳐 시공 과정에서도 품질을 유지하는 게 가능하다. 대우건설은 앞서 AI 기반 미디어 파고라를 조경 설계에 도입하기도 했다.





최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr

