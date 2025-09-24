IMF "올해 韓성장률 0.9%로 0.1%P 상향"…확장재정 기조는 적절

24일 IMF 연례협의결과 발표

7월 0.8% 전망에서 0.1%포인트 상향

내년 1.8% 반등 전망

국제통화기금(IMF)은 올해 한국 경제 성장률을 0.9%로 제시했다. 지난 7월 세계경제전망에서 발표한 0.8%에서 0.1%포인트 높인 것이다. IMF는 이번 전망치를 오는 10월 공개할 세계경제전망에 반영할 예정이다. IMF는 한국 정부의 AI(인공지능) 중심 경제성장전략과 확장적인 재정 정책 기조에 대해서도 적절하다고 평가했다.

IMF 협의단은 24일 한국 정부와의 연례협의(Article IV Consultation) 결과를 발표했다. IMF는 “한국경제 성장률은 올해 0.9% 기록하고 내년에는 1.8%로 반등할 전망”이라며 “2025년 둔화 이후 불확실성 감소와 완화적 정책으로 2026년에 반등할 것으로 전망된다”고 했다. 올해 성장률 전망치는 지난 7월(0.8%)보다 0.1%포인트 상향한 수치고, 내년 전망치는 지난 7월(1.8%)과 같다.

물가 흐름은 안정세를 보일 것으로 예상했다. IMF는 “2025년과 2026년 모두 인플레이션은 목표 수준인 2%에 근접해 유지될 것”이라고 했다. 라훌 아난드 단장이 이끄는 IMF 협의단은 지난 11일부터 24일까지 방한해 2주간 연례협의를 마무리했다.

통화·재정 정책과 관련해서는 완화 기조를 유지한 것이 적절하다고 진단했다. IMF는 “단기의 완화적인 통화·재정 정책 조합과 선별적인 금융 조치들은 성장을 뒷받침하고 거시경제 안정성을 유지하는 데에 적절하다”며 “정부 당국의 단기적 재정 기조와 내년 예산안의 지출 우선순위는 적절하다”고 했다. 다만 “장기 대규모 재정지출 압력에 대응할 여력을 확보하기 위해 재정 건전화 노력이 재개되어야 한다”고 덧붙였다.

정부의 AI 중심 성장 전략에 대해서도 긍정적으로 진단했다. IMF는 “정부의 경제성장전략이 AI 도입과 혁신, 서비스 수출에 집중하는 것을 환영한다”며 “서비스 수출 발전을 지원하고, 혁신 및 인공지능 대전환을 활용해 수출시장과 공급망을 다변화하는 정책은 대외 수요의 복원력을 더 견고하게 만들 수 있다”고 했다. 부동산 대책에 대해서도 “서울 일부 지역의 가계대출 억제와 부실 부동산 PF를 해소하기 위한 선제적인 정책은 금융 부문 취약성을 완화하는 데 효과적이었다”고 분석했다.

성장 기반을 강화하기 위해서 내수 활성화와 수출 구조 다변화 등이 필요하다고 강조했다. 점진적으로 가계부채를 축소하고, 노동시장 경직성을 완화하며, 인구구조 변화 문제에 대응해야 내수 진작에 도움이 될 것으로 설명했다. 한국의 잠재성장률을 높이기 위한 구조개혁 필요성도 강조했다. IMF는 “중소기업과 대기업 간 생산성 격차를 줄이 AI 대전환의 이점을 활용하는 데 초점을 둬야 한다”며 “고령화로 인한 장기 지출 압력에 대응하려면 연금제도 개편, 재정수입 조정, 지출 효율성 향상 등이 필요하다”고 했다.





기획재정부 관계자는 “7월 IMF 전망보다 성장률이 올라갔다”며 “이번 보고서는 실사 결과 보고서 초안을 발표한 것인데, 10월 세계경제전망에서 해당 반영될 것”이라고 설명했다. 또 “단기적으로 확장정책 필요성을 인정하고, AI와 혁신경제 관련 구조개혁을 긍정적으로 평가한 점이 주목할 만하다”고 말했다.





세종=이은주 기자 golden@asiae.co.kr

