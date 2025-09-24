대전시, 2차 공공기관 지방이전 시 곧바로 이전토록 만반의 준비

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대전역세권 복합2-1구역 등 공공기관 입주시설 조성 본격 착수

대전광역시 전경(사진=모석봉 기자)

최근 정부가 국정운영 5개년 계획을 통해 2차 공공기관 지방 이전 추진을 공식화하면서 대전시는 정부가 이전 대상 공공기관을 확정하면 곧바로 기관이 이전할 수 있도록 만반의 준비를 기하고 있다.

◆ 대전역세권 개발

시는 우선 지방 이전 공공기관 우선 입주 시설로 검토 중인 대전역세권 복합2-1구역 개발사업과 메가충청스퀘어 조성사업을 각각 연내 착공 및 사업자 선정에 착수할 계획이다.

이에 따라, 1차 공공기관 지방 이전 당시 공공기관 입주 공간 조성에 7년 이상 소요된 것과 달리 대전의 경우 정부가 이전 대상 공공기관만 확정하면 신속하게 이전을 완료할 수 있을 것으로 기대된다.

특히, 대전역세권 복합2-1구역 개발사업과 메가충청스퀘어를 합쳐 약 6만㎡에 1500~2000명 인원이 입주 가능하고, 주변에 우수한 교통시설과 정주 여건을 갖추고 있어 이전 대상 기관들의 선호도가 높을 것으로 예상된다.

◆ 대덕구 연축지구 개발

또한, 대덕구 연축지구에도 공공기관 이전 공간을 확보해 넓은 업무공간이 필수적인 대형 공공기관 이전에도 충분히 대응할 것으로 분석된다.

대전시는 2020년 10월 충남과 함께 혁신도시로 지정돼 수도권 공공기관이 이전할 수 있는 기반이 마련됐다. 하지만 2차 공공기관 지방 이전이 지연되면서 혁신도시라는 타이틀에도 불구하고 실제 이전 공공기관은 없는 무늬만 혁신도시로 남아 있었다.

그동안 시는 공공기관 유치전략을 수립하고 39개 중점 유치 대상을 선정하는 등 정부의 정책추진에 대비해 왔다. 특히, 수도권 공공기관을 대상으로 대전혁신도시의 경쟁력을 홍보하고, 이전 의사가 있는 기관과는 업무협약(MOU)을 체결하는 등 물밑 작업을 지속해 오고 있다.

우선 추진이 가시화된 대전역세권 복합2-1구역 개발사업과 메가충청스퀘어 등 우수한 입지 조건을 활용해 공공기관 유치 활동을 강화한다.

이와 관련, 시는 지역 내 중소기업과 대학, 대덕특구 내 연구소 등과 연계?협력을 통해 지역 경제 파급효과가 크고, 양질의 일자리 창출이 가능한 기관을 유치하겠다는 방침으로 공공기관 입주 공간의 우수성을 바탕으로 기존 유치전략을 고도화하면서 바이오헬스, 나노반도체, 국방 등 대전시 전략산업 등과 연계된 기관들을 중점적으로 유치해 나갈 예정이다.

이와 동시에 수도권 소재 공공기관들을 직접 방문해 입지, 교통, 정주 여건 등 대전혁신도시의 우수성을 적극적으로 홍보하고, 업무협약 체결 등을 통해 향후 지역 간 경쟁이 본격화됐을 때를 대비하여 직접적인 유치 노력도 강화한다.

◆ 이전 공공기관 배치 정부와 정치권에 적극 요구

아울러 대전에 우선적으로 이전 공공기관을 배치하는 방안을 정부와 정치권에 적극적으로 요구할 방침이다. 특히, 시민들은 대전이 1차 이전 당시 혁신도시에서 제외돼 상대적으로 불이익을 받았고, 세종시 출범으로 오히려 인구 유출 등 역효과만 있었다는 불만이 높은 만큼 정부에 지역의 여론을 정확하게 전달할 필요가 있다는 입장이다.

시는 이전 공공기관 우선 배치가 실현되면 향후 공공기관 유치경쟁이 본격화됐을 때 이전 파급효과와 규모가 큰 기관을 유치하는데 우위를 점할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

이를 위해 대전과 마찬가지로 1차 혁신도시 공공기관 지방 이전에서 제외된 충남도와 연계해 정부와 정치권에 공동 대응하는 방안도 검토할 예정이다.

이전 대상 기관 결정 등 정부 정책이 본격화되면 지역의 협조가 중요한 만큼 정부의 추진 일정을 고려하여 대전혁신도시 조성에 대한 시민 공감대를 형성하고, 지역 정치권과 협력해 힘을 모으는 일도 추진한다는 계획이다.





전재현 대전시 행정자치국장은 "대전은 정부가 이전 대상 공공기관을 확정하면 곧바로 기관이 이전할 수 있도록 만반의 준비를 하고 있다"며 "정부 정책에 발맞춰 전략적으로 대응해 대전혁신도시가 지역의 새로운 성장 거점으로 기능할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

