전남도, 신안 하의도에 한반도 평화의 숲 조성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김대중 대통령 평화·화해·통합 정신 계승

3개 테마 구성17.5㎞ 평화·생태관광 조성

김영록 지사 '평화·화합·통일' 의미 강조

AD

전라남도는 23일 신안군 하의도에서 김대중 대통령의 평화·화해·통합의 정신을 기리는 '한반도 평화의 숲' 준공 기념행사를 개최했다고 밝혔다.

이날 준공식은 2025 김대중 평화회의와 연계해 진행됐다. 김영록 전남도지사, 김대중 재단 문희상 상임 부이사장, 배기선 사무총장, 김홍걸 (사)김대중이희호기념사업회 이사장, 김대인 신안군수 권한대행, 이상주 신안군 의장, 최미숙 도의원, 김대중 재단 등 관련 단체 인사와 주민 등 200여 명이 참석했다.

특히 정진백 김대중 추모사업회장, 박한수 김대중평화센터 기획실장, 송경용 광주평화재단 이사장, 김선태 노벨평화상기념관 부이사장, 최낙용 '영화 길 위에 김대중' 제작자 등 김대중 전 대통령의 평화와 민주주의 정신을 계승해 온 주요 인사들이 대거 참석해 의미를 더했다.

한반도 평화의 숲은 김대중 대통령 생가 일원을 중심으로 2020년부터 2025년까지 총 160억 원의 예산을 투입해 조성됐다. 사업 규모는 60ha, 총연장 17.5㎞에 달한다.

공간은 김대중 대통령의 뜻을 기리기 위해 ▲평화의 탄생 ▲인동초 정신 ▲평화의 마당을 테마로 스토리텔링 형식으로 구성됐다.

'평화의 탄생'은 김대중 전 대통령의 위대한 삶의 시작을 상징하는 공간으로 후광평화광장, 후광기념관, 배롱나무 평화정원이 조성됐다.

평화광장 진입부에는 경건하고 웅장한 숲길을, 광장에는 생전에 가장 좋아했던 배롱나무로 정원을 조성해 무더위를 이기고 꽃을 피우는 배롱나무처럼 김 전 대통령의 강인함을 표현했다. 후광기념관은 김 전 대통령의 정치와 생애를 담은 아카이브홀로 건물 리모델링을 마쳤으며, 오는 2026년까지 미디어아트를 구축해 세계 평화와 인권의 성지로 발전시킬 계획이다.

'인동초 정신'은 하의도 남쪽 큰바위얼굴에서 북쪽 생가까지 이어지는 17.5㎞ 구간에 하귤나무길과 소공원을 조성, 혹독한 겨울에도 열매를 지키는 하귤처럼 고난과 역경을 이겨낸 김 전 대통령 정신을 기리고 자전거 여행객들에게 편안한 쉼터가 되도록 마련됐다.

'평화의 마당'은 생가 반대편인 큰 바위 얼굴 주변을 중심으로 전망데크와 포토존을 설치해 한반도와 동아시아의 평화를 기원하는 공간이다. 섬의 자연 절경을 한눈에 조망할 수 있는 매력적인 장소가 될 것으로 기대된다.

김대중 대통령은 평생을 민주주의와 인권, 남북 화해와 통일을 위해 헌신해왔다. 역경 속에서도 2000년 역사적인 남북정상회담을 성사하고, 같은 해 대한민국 최초로 노벨평화상을 수상하며 한반도의 평화 정신을 세계에 알렸다.

전남도는 '한반도 평화의 숲'이 김대중 전 대통령의 정신을 계승해 국민적 염원과 미래 세대를 위한 희망의 공간으로 자리매김할 것으로 기대하고 있다.





AD

김영록 지사는 "한반도 평화의 숲은 단순한 숲이 아니라 대한민국의 미래와 평화 의지를 담은 공간이다"며 "앞으로도 김대중 대통령의 정신을 계승해 평화와 화합, 통일을 향한 숲으로 가꿔 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>