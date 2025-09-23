"인터넷 방송하자" 수면제 탄 술 먹이고 성폭행·촬영…남친·BJ 구속기소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

펜션에서 여성에게 수면제를 섞은 술을 마시게 한 다음 성폭행하고 이 모습을 촬영한 30대 남자친구와 40대 인터넷방송 BJ가 구속돼 재판에 넘겨졌다.

수원지검 여성아동범죄조사부(손명지 부장검사)는 성폭력처벌법 위반(특수강간) 및 성폭력처벌법 위반(카메라 등 이용촬영) 혐의로 A씨 등 2명을 구속 기소했다고 23일 밝혔다.

A씨 등은 지난달 27일 경기 화성시 제부도 한 펜션에서 여성 B씨를 성폭행하고 그 모습을 휴대전화로 촬영한 혐의를 받는다.

이들은 함께 인터넷 방송을 하자며 B씨를 펜션으로 부른 것으로 알려졌다.

A씨 등의 범죄 장면이 인터넷을 통해 송출됐는지는 경찰이 아직 수사 중이다.





검찰은 "피의자들 간 통화녹음 파일 등 철저한 증거분석과 보완 수사를 통해 공모관계 등 혐의를 명백히 했다"며 "이들에 대해 죄에 상응하는 엄중한 처벌이 이뤄질 수 있도록 하겠다"고 말했다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr

