동서대 방송영상학과, '2025 대학알리미 데이터 아이디어 공모전' 대상 수상

동서대학교(총장 장제국) 방송영상학과 학생들이 '2025 대학알리미 데이터 아이디어 공모전'에서 대상(부총리 겸 교육부장관상)을 받았다.

전우진, 이시은, 황지원, 문예림(좌측부터 )대상 수상. 동서대 제공

이번 공모전은 교육부 주최, 한국대학교육협의회 주관한 대회로 대학알리미의 일반 수요자인 학생, 학부모, 교사 등을 대상으로 공시 자료 활용을 활성화할 수 있는 창의적 아이디어를 발굴하기 위해 마련됐다.

대상을 받은 방송영상학과의 전우진, 이시은, 황지원, 문예림 학생은 대학알리미 브랜드 부문에서 우수한 기획력과 차별화된 영상 제작 능력을 인정받았다.

'미래를 여는 진짜 알림, 대학알리미'라는 이름으로 대상을 받은 이번 작품은 "수험생과 학부모가 진학과 진로 정보를 찾는 과정에서 겪는 혼란을 드러내며, 공신력 있는 플랫폼으로서 대학알리미의 필요성을 강조"하는 기획 의도를 담고 있다.

황지원 학생은 "학과의 실무 중심 강의와 학교의 다양한 지원 프로그램을 통해 쌓은 경험이 좋은 성과로 이어졌다"라고 소감을 전했다.





박미선 방송영상학과장은 "이번 대상 수상은 실습 프로젝트 기반의 제작 교육이 학생들의 역량 강화로 이어진 좋은 사례"라며 "앞으로도 참신한 아이디어와 탁월한 제작 능력을 갖춘 현장형 인재를 양성하기 위한 교육 프로그램을 더욱 강화할 계획"이라고 말했다.





