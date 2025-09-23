하이브, 인도 법인 설립…인구 14억 시장 공략

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하이브 인디아 로고. 하이브 제공

AD

하이브가 인도 현지 법인 '하이브 인디아'를 설립했다고 23일 밝혔다. 해외 본부(HQ) 설립은 하이브 재팬, 하이브 아메리카, 하이브 라틴 아메리카, 하이브 차이나에 이어 다섯 번째다.

하이브 인디아(HYBE INDIA ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED)는 이달 뭄바이에서 설립 등기를 마쳤다. 뭄바이는 볼리우드 영화 산업과 현대 미술, 공연예술이 집약된 문화·엔터테인먼트 중심지로, 글로벌 음악·콘텐츠 기업들의 전략적 거점으로 꼽힌다.

하이브 인디아의 미션은 '인도의 목소리가 세계의 서사가 될 때까지(WHERE VOICES OF INDIA BECOME GLOBAL STORIES)'다. 현지 아티스트를 발굴·육성해 인도적 감각으로 탄생한 아티스트를 세계와 연결하겠다는 목표를 담았다.

회사는 현지 오디션을 통해 아티스트를 선발하고, 인도에 최적화된 트레이닝 시스템을 구축할 예정이다. 기존 하이브 뮤직그룹 아티스트의 인도 활동도 지원한다.

인도는 인구 14억6000만명으로 세계 최대 규모를 자랑하며, 음악 시장에서도 잠재력이 크다. 인도 상공회의소(FICCI)에 따르면 스트리밍 사용자 수는 1억8500만명으로 미국에 이어 세계 2위 규모다.

K팝 인기도 빠르게 증가하고 있다. 한국국제문화교류진흥원 조사에 따르면 2018년 대비 2023년 인도 내 K팝 음원 스트리밍은 362% 늘었다. 인터넷·스마트폰 보급과 스트리밍 서비스 확산이 배경으로 꼽힌다.

하이브 인디아 설립은 지역별 문화와 특성에 맞춘 사업을 전개하는 '멀티 홈, 멀티 장르' 전략의 일환이다. 방시혁 하이브 의장이 주도하는 이 전략은 K팝 제작 시스템을 현지에 접목해 세계 수준의 아티스트를 발굴·육성하는 데 초점을 맞추고 있다.





AD

하이브 인디아는 "아티스트 발굴과 육성, 음반 제작, 매니지먼트, 마케팅, 공연 기획 등 음악 산업 전반에 걸친 하이브의 역량을 기반으로 인도 현지와 글로벌 시장을 연결할 계획"이라고 밝혔다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>