부산교육청, ‘대한민국 SNS 대상’ 교육부문 1위 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

교육가족 함께 소통 노력 첫 수상

부산시교육청(교육감 김석준)이 '2025 대한민국 SNS 대상'에서 공공기관 교육부문 대상(1위)을 받았다. 이번 수상은 부산교육청이 해당 부문에서 처음 거둔 성과다.

'대한민국 SNS 대상'은 한국소셜콘텐츠진흥협회가 주최하고 과학기술정보통신부와 한국정보화진흥원이 후원하는 행사로, SNS를 활용한 소통 성과를 평가하는 국내 최고 권위의 상으로 꼽힌다.

부산시교육청은 유튜브·블로그·인스타그램·페이스북 등 다양한 채널을 통해 교육정책을 쉽고 투명하게 전달하고 있다. 특히 현장의 이야기를 담은 영상 시리즈와 정책 이해를 돕는 카드뉴스, 학부모와 학생이 직접 참여할 수 있는 소통 구조를 마련해 공감을 이끈 점이 높은 평가를 받았다.

이번 공모전에서 부산시교육청은 118개 참여 공공기관 중 교육기관 부문에서 가장 혁신적인 뉴미디어 운영 기관으로 인정받으며, 미래 교육을 선도하는 교육청의 위상을 다시 한번 확인했다.

부산시교육청은 앞으로도 뉴미디어 기반 소통을 강화해 교육정책의 투명성과 신뢰를 높이고 부산교육의 가치를 널리 확산할 계획이다.

김형진 대변인은 "교육가족과 함께 소통의 장을 넓혀온 노력이 이번 수상으로 인정받았다"며 "SNS를 기반으로 교육정책을 더욱 쉽고 친근하게 알려 소통과 공감 속의 부산교육을 구현하는 데 최선을 다하겠다"고 전했다.





AD

'제15회 2025 대한민국 SNS 대상' 시상식은 다음달 16일 서울 한국프레스센터 국제회의장에서 열린다.

부산교육청 ‘대한민국 sns 대상’ 전국 교육기관 1위 안내문.

AD





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>