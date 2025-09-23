"감동의 무대 선사" … 고성군, 고성희망드림콘서트 성황리 열어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남 고성군은 최근 종합운동장 야외 특설무대에서 열린 '고성희망드림콘서트'가 9000여명의 관람객의 뜨거운 호응 속에 성황리에 마무리했다.

고성군, 제5회 고성희망드림콘서트 성황리 개최.

AD

지난 19일 열린 공연은 단순한 공연을 넘어, 지역경제와 문화, 관광을 아우르는 복합 축제의 장으로 자리매김하며, 관람객들에게 큰 감동을 선사했다.

올해로 5회를 맞이한 이번 콘서트에는 7080 감성의 대표주자 변진섭, 이재성이 출연해 세대를 아우르는 향수와 감동의 무대를 선보였다. 또한, 최근 정상급 트로트 가수로 성장한 박지현과 미스터트롯 등 방송에 출연하여 주목받고 있는 손빈아, 천록담, 춘길, 한봄의 화려한 무대가 관객들의 환호를 이끌었다.

이날 공연에는 9000명의 관람객이 참석하여 인기가수들의 공연을 함께 즐기며 지친 일상에서 벗어나 즐거운 시간을 보냈다.

행사장에는 공룡나라쇼핑몰 부스가 운영되어 고성의 특산물 홍보 및 판매가 이뤄졌으며, 이상근 군수는 정점식 국회의원, 최을석 고성군의회 의장과 함께 무대에 올라 2025경남고성공룡세계엑스포와 우수한 품질을 자랑하는 가리비, 개체 굴 등 수산물을 홍보하며 많은 관광객의 고성 방문을 당부했다.

이상근 군수는 "올해는 작년보다 더 넓은 장소에서 공연을 진행하여 보다 많은 군민들이 공연을 직접 볼 수 있도록 준비했다. 힘든 시기에 이번 공연이 군민들의 삶에 활력소가 되었기를 바란다"라며 "많은 사람이 모인 행사인데도 안전하게 행사가 진행될 수 있도록 협조해 주셔서 감사드린다"라고 전했다.





AD

한편, 고성군은 오는 10월 1일부터 11월 9일까지 당항포관광지에서 "공룡과 함께 춤을"이라는 주제로 2025경남고성공룡세계엑스포를 개최할 예정이며, 다양한 체험형 콘텐츠와 퍼포먼스를 통해 관광객들에게 특별한 가을 추억을 선사할 계획이다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>