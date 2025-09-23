김수영 광주 서구의원, 힐스테이트 2단지 입주자대표회의 '감사패'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'주거환경 개선·복지증진' 공로 인정 받아

김수영 광주 서구의원은 최근 힐스테이트 2단지 입주자대표회의(회장 윤민호)·부녀회·경로당으로부터 감사패를 받았다고 23일 밝혔다.

주민들은 의원이 보여준 성실한 의정 활동과 세심한 관심이 생활 속 변화를 이끌었다고 입을 모았다. 입주민들의 주거환경 개선과 복지증진, 경로당·부녀회의 발전과 화합에 기여한 공로를 인정해 감사패를 수여했다.

광주 서구의회 김수영 의원. 김수영 의원 제공

주민들은 "현장에서 늘 귀를 기울이고 실질적인 도움을 준 결과, 우리의 삶이 조금 더 나아졌다"고 전했다.

경로당 회원들은 의원이 어르신들을 존중하며 지원한 점을 높게 평가했고, 부녀회 관계자들은 주민 간 소통과 협력을 북돋운 점에 깊은 감사를 표했다.

김 의원은 "이 감사패는 제 개인의 것이 아니라 함께 노력한 모든 주민과 나눈 성과라 생각한다"며 "앞으로도 주민 한 분 한 분의 목소리에 귀 기울이고, 살기 좋은 마을을 만드는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





이어 "주거환경 개선과 복지 확충은 끝없는 과제이다"며 "앞으로도 더 나은 환경을 위해 노력하겠다"고 덧붙였다.





