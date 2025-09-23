"짜장면을 문화자산으로"…인천 개항장서 11월 1∼2일 짜장면 축제

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 11월 1∼2일 인천에서 짜장면 축제가 열린다.

인천시는 'THE 짜장, 인천에서 시작된 특별한 한 그릇'을 주제로 인천 중구 차이나타운, 상상플랫폼, 개항장 일대에서 '1883 인천 짜장면 축제'를 개최한다고 23일 밝혔다.

축제 이름의 '1883'은 인천항이 개항한 1883년을 의미하며 한국의 짜장면은 개항기 인천에서 노동자들이 간단하게 끼니를 해결했던 음식에서 유래한 것으로 알려져 있다.

축제에서는 짜장면의 역사와 이야기를 담은 아카이브관을 운영하고 짜장 키즈파크, 무대 공연, 체험부스·포토존 운영, 수타면 시연, 스탬프 투어 등이 진행된다.

또 1883년 개항 당시의 옛 짜장면 시식코너, 차이나타운의 다양한 짜장면 이벤트, 인천 특산물을 활용한 청년 셰프들의 창작 짜장면 시식코너 등 과거와 현재, 미래를 아우르는 특별한 체험도 마련된다.

이와 함께 노을을 감상하며 휴식을 취할 수 있는 '리프레시존', 가을 가족 소풍 분위기를 느낄 수 있는 '소풍존' 등 부대공간도 운영한다.





인천시 관계자는 "짜장면 축제를 통해 인천 개항과 함께 재탄생한 짜장면을 인천의 정체성을 상징하는 문화자산으로 자리매김하고, 도시 브랜드와 이미지를 제고하는 대표 축제로 발전시켜 나갈 계획"이라고 밝혔다.





