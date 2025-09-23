볼보그룹코리아, 창원공장 태양광 설비 완공… RE100 전환 속도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

그룹내 최대 자체 태양광 설비 구축

연 5.8GWh 생산… 전력 일부 충당

볼보그룹코리아(볼보건설기계코리아)는 창원공장에 대규모 태양광 발전 설비를 완공했다고 23일 밝혔다. 이번 설비는 그룹 내 최대 규모 자체 태양광 발전 시설로, 국내 제조업계의 RE100 전환 움직임이 건설기계 산업으로 확산하는 사례로 평가된다.

볼보그룹코리아가 창원공장 내 태양광 발전 설비를 완공하고 본격적인 재생에너지 사용 확대에 나섰다. 볼보그룹코리아 제공

총 13개 건물 옥상 1만5556㎡에 설치된 태양광 설비는 연간 최대 5.8GWh 전력을 생산할 수 있다. 창원공장은 이 가운데 일부를 자체 사용하고, 부족분은 전력구매계약(PPA)을 통해 외부에서 조달한다.

볼보그룹코리아는 올해 재생에너지 사용률을 16%까지 끌어올린 뒤 2028년 88%, 2029년에는 100%를 달성할 계획이다. 이를 통해 연간 최대 2만1000t의 이산화탄소 배출 감축 효과를 기대하고 있다.

공장에는 설비별 전력 사용량을 실시간 관리하는 공장에너지관리시스템(FEMS)이 도입됐다. 자체 생산 전력을 우선 활용하고 남는 전력은 전력시장에 판매할 수 있는 자가소비형 태양광 시스템을 갖춘 것도 특징이다.





홍석철 볼보그룹코리아 대표이사는 "창원공장의 태양광 설비는 탄소중립 실현을 위한 실행 사례"라며 "RE100 목표 이행과 함께 지속가능한 제조 혁신을 이어가겠다"고 말했다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr

