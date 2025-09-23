'尹정권 정교유착' 한학자 구속…수사동력 끌어올리는 특검

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

통일교 측 "겸허히 수용"

윤석열 정권과 통일교가 얽힌 '정교유착 국정농단' 의혹의 정점으로 지목된 한학자 통일교 총재가 23일 구속됐다. 지난주 권성동 국민의힘 의원을 구속한 데 이어 핵심 인물의 신병을 확보한 민중기 특별검사팀은 수사 동력을 한층 끌어올리게 됐다.

특검의 출석 요구를 세 번이나 불응했던 한학자 세계평화통일가정연합(통일교) 총재가 17일 서울 종로구 KT광화문빌딩에 마련된 김건희특검사무실에 출석하고 있다. 2025.9.17 강진형 기자

정재욱 서울중앙지법 영장전담 부장판사는 이날 정치자금법 위반 등 혐의를 받는 한 총재에 대해 "증거인멸 우려가 있다"며 구속영장을 발부했다. 그는 윤 전 대통령과 권 의원이 수감 중인 경기 의왕시 서울구치소에 수감됐다.

한 총재는 권 의원에게 윤석열 정부의 통일교 지원을 요청하며 정치자금 1억원을 전달하고, 건진법사 전성배씨를 통해 김건희 여사에게 고가 목걸이와 샤넬백을 건네며 교단 현안을 청탁한 데 관여한 혐의를 받는다. 또 해당 물품을 교단 자금으로 구매하고 자신의 해외 원정 도박 수사에 대비해 증거를 없애도록 지시한 혐의도 있다.

한 총재 측은 영장심사에서 "정치에 관심이 없다"고 주장했으나 법원은 특검팀 손을 들어줬다. 다만 함께 구속영장이 청구된 전 총재 비서실장 정모씨의 영장은 공범 관계 소명 부족 등을 이유로 전날 기각됐다. 통일교 측은 곧바로 입장문을 내고 "법원의 판단을 겸허히 받아들인다. 국민 여러분께 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.

한 총재의 신병이 확보되면서 권 의원에게 금품이 든 쇼핑백을 건네고, 2023년 국민의힘 전당대회를 앞두고 권 의원을 당 대표로 밀기 위해 통일교 교인들을 대거 입당시켰다는 의혹 등 수사에도 속도를 낼 것으로 보인다.

향후 수사는 윤 전 대통령 부부로까지 확대될 전망이다. 특검팀은 권 의원에게 전달된 1억원 중 일부가 윤 전 대통령에게 흘러간 것으로 의심하고 있다. 관련 피의자들이 혐의를 부인하고 있는 만큼 연결고리를 찾는 것이 남은 과제로 꼽힌다.





특검팀은 이날 오후 권 의원을 구속 후 두 번째로 소환해 통일교 측으로부터 받은 1억원 외에 추가 금품이 오갔는지 등을 집중 추궁할 방침이다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr

