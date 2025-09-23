[오늘의신상]국보 입은 과자…오리온 비쵸비, 국중박 에디션 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국립중앙박물관 개관 20주년, 문화재 한정판 내놔

도쿄바나나, 펑리수 잇는 '한국 여행 필수템' 자리매김



오리온은 국립박물관문화재단과 협업해 국립중앙박물관이 소장하고 있는 보물들을 담은 '비쵸비 국립중앙박물관 에디션'을 출시한다고 23일 밝혔다.

오리온 '비쵸비 국립중앙박물관 에디션' 제품. [사진=오리온 제공]

국립박물관문화재단과의 공식 협업을 통해 문화적 가치가 높은 한국의 대표 문화유산을 제과 제품에 담은 것은 비쵸비가 처음이다. 국립박물관문화재단은 국립박물관들의 전시·박물관상품·공연 등을 기획·운영해 문화유산의 새로운 가치를 창출하고 알리는 공공기관이다.

이번 협업은 '국립중앙박물관 용산 개관 20주년'을 맞이해 방한 외국인들 사이에서 인기를 얻고 있는 비쵸비를 통해 문화적 가치가 높은 보물들을 소개하고자 기획됐다. 국립중앙박물관의 '뮷즈(MU:DS, 뮤지엄과 굿즈의 합성어)'가 연일 품절되는 가운데 문화유산의 독창성을 알리고 위상을 높이는 데 기여할 것으로 기대된다.

비쵸비 국립중앙박물관 에디션은 겉 케이스부터 개별 포장지까지 한국을 대표하는 보물들로 디자인됐다. '케이팝데몬헌터스(케데헌)' 속 '더피'의 모티브가 된 '호작도'를 중심으로 금동 반가사유상(국보 제78호, 제83호), 청자 투각 칠보무늬 향로(국보 제95호), 경천사지 십층석탑(국보 제86호), 서봉총 금관(보물 제339호), 백자 달항아리(보물 제1437호), 일월 오봉도, 호족반 등 문화유산 8종의 특징을 담아냈다. 방한 외국인들이 많이 찾는 롯데마트 서울역점과 명동 일대 관광상권을 비롯해 전국 주요 대형마트 및 기업형 슈퍼마켓에서 오는 29일부터 순차적으로 판매한다.





비쵸비는 일본의 '도쿄바나나', 대만의 '펑리수'처럼 여행객들 사이에서 '한국여행 필수 구매품'으로 자리매김하고 있다. 지난해 선보인 임금, 선비, 각시, 도령 등 한국 고유의 전통 옷으로 갈아 입힌 '비쵸비 코리아 에디션'도 호응을 얻고 있다. 비쵸비는 지난달까지 롯데마트 서울역점에서 전년 동기 대비 매출이 120% 성장했다.





임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr

