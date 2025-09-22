대통령실 "KT·롯데카드 해킹사고 엄중, 9월말 정보보호 종합대책 발표"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

연합뉴스

AD

최근 통신·금융사의 연이은 해킹사고에 대통령실 국가안보실이 이달 말 '정보보호 종합대책'을 발표한다.

국가안보실은 22일 "KT 무단소액결제, 롯데카드 고객정보 유출 사고 등 통신·금융사 등의 연이은 해킹사고 및 국민들의 피해를 엄중히 보고 과학기술정보통신부, 금융위원회, 개인정보위원회, 국가정보원 등 관계 부처 및 민간전문가와 함께 정보보호 종합대책을 마련하고 있다"고 밝혔다.

국가안보실은 오현주 3차장의 주재로 협의를 진행해왔고, 금주 중 추가적인 논의를 거쳐 관계 부처 합동으로 발표할 계획이다.

정부는 국가 전체적인 보안 취약점 점검이 시급하다고 판단해 국가 시스템, 주요 통신·플랫폼, 금융기업 등에 대한 대대적인 점검계획을 수립하고 있다. 또 정보보안 사고 발생 시 신속한 피해확산 방지와 이용자 보호 체계를 수립하고, 정부·공공부문 및 민간기업의 전반적인 정보보호 투자를 유도할 방안을 논의 중이다.





AD

국가안보실은 "금융·공공기관 등이 소비자에게 설치를 강요하는 소프트웨어를 제한해나가는 등 그간 우리나라에서만 적용되어 온 갈라파고스적인 보안 환경도 대대적으로 개선해 나갈 계획"이라면서 "사이버안보 역량의 지속성 확보를 위해 산업·인력에 대한 투자를 강화하고, 인공지능(AI)·양자컴퓨팅 등 새로운 환경변화에 대응하는 보안 신기술에 대한 투자도 확대할 예정"이라고 설명했다.





송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>