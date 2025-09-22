"산 폭파한 듯" 히말라야서 난데없는 불꽃축제…친환경 해명에도 결국

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고산 생태계 파괴 논란에 中 당국 조사

아크테릭스 공식 사과

중국 티베트 히말라야 고산지대에서 아웃도어 브랜드 아크테릭스가 불꽃놀이를 진행해 논란이 일고 있다. 청정 생태계 훼손 우려가 제기되자 중국 당국은 조사에 나섰으며 아크테릭스는 결국 공식 사과했다.

아크테릭스가 티베트 히말라야 고산지대에서 진행한 불꽃놀이 쇼의 모습. 더우인

AD

22일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)와 싱가포르 연합조보 등에 따르면 아크테릭스는 불꽃놀이 예술가 차이궈창과 협업해 지난 19일 시가체 지역 히말라야 산맥에서 '성룡(昇龍)' 쇼를 선보였다. 티베트 전통 오색 깃발을 연상케 하는 다채로운 불꽃이 하늘 위로 용의 형상을 그리며 터졌고 산등성이를 따라 주황·흰색 불꽃이 연이어 폭발했다. 행사는 해발 약 4600~5000m 고지에서 펼쳐졌다.

영상이 공개되자 중국 내에서는 "고산지대의 민감한 식생이 파괴될 수 있다"는 비판이 쏟아졌다. 일부 누리꾼은 "예술 쇼라기보다 산을 폭파한 것과 다름없다"고 지적했다. 주최 측은 합법적 절차를 거쳤고 불꽃에 사용된 분말이 모두 생분해성이라고 해명했으나 여론은 진정되지 않았다.

논란이 커지자 시짱자치구 시가체시 당국은 21일 현장 조사에 착수했다. 당국은 "사건을 중대하게 보고 있으며 결과에 따라 법에 처리하겠다"고 밝혔다.

아크테릭스는 사회관계망서비스(SNS) 웨이보에 사과문을 올렸으나 중문판과 영문판의 뉘앙스 차이가 또 다른 논란을 낳았다. 중문판에서는 "자연에 대한 겸손과 존중의 자세가 필요하다는 것을 깨달았다"고 하였지만 영문판은 "중국 측과 소통해 업무 방식을 조정하겠다"는 식으로 책임을 회피하는 듯한 태도를 보였다는 지적이 나왔다.

중국 공산당 기관지 인민일보는 "불꽃이 꺼지고 남아야 할 것은 단순한 사과가 아니라 환경 보호 행동"이라 비판했으며 신화통신도 철저한 조사 필요성을 강조했다.





AD

아크테릭스는 1991년 캐나다에서 설립된 아웃도어 브랜드다. 2019년 모기업 아머스포츠가 중국 안타그룹에 인수됐다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>