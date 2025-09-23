시몬스, '뷰티레스트'로 혼수침대 대명사 입지 다져

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

수면 전문 브랜드 시몬스의 대표 매트리스 '뷰티레스트(Beautyrest)'는 포켓스프링 기술을 바탕으로 혼수 침대의 대명사 입지를 확고히 하고 있다.

혼수 침대·부부 침대로 가장 인기 있는 모델은 '뷰티레스트 지젤'이다. 뷰티레스트 지젤은 엄선된 프리미엄 내장재가 적용돼 신체 하중 분포에 따라 탄력을 달리해 최적의 수면 환경을 구현해 준다. 가장자리에는 '노와이어 이너 시스템'을 적용해 배김이나 무너짐·쏠림 현상을 막는다. 피부와 직접 닿는 부분은 탁월한 통기성을 자랑하는 '자가드 원단'이 더해졌다.

시몬스 뷰티레스트 지젤. 시몬스

지젤을 비롯한 뷰티레스트 전 제품에는 시몬스가 국내 제조·생산 최초로 포스코산 경강선에 '바나듐' 소재를 적용한 '바나듐 포켓스프링'이 내장됐다. 바나듐과 결합한 합금은 변형이 잘 일어나지 않고, 고온에서도 변형이 없으며, 부식에도 강하다.

뷰티레스트 론칭 100주년을 맞이해 시몬스가 선보인 초격차 기술력 '바나듐 포켓스프링'은 하루에 20만번 이상 압축하는 스프링 내구성 테스트를 1000만번 이상 진행해도 끊어지지 않을 만큼 내구성이 우수하다. 이는 제품의 사용 주기를 늘려 환경에 미치는 영향을 최소화한다.





시몬스는 국내 침대 브랜드 중 유일하게 전 제품 ▲라돈·토론 안전제품 인증 ▲환경부 국가 공인 친환경 인증 ▲불에 잘 타지 않는 난연 매트리스 생산 등 '국민 매트리스 3대 안전 키워드'를 실천하며 소비자의 건강과 안전을 세심히 챙기고 있다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

