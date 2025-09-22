쿠데타 모의 전 대통령 사면 추진에…브라질서도 반정부 시위 확산

보우소나루 수감 관련 국민 분열 양상 보여

트럼프 대통령까지 보우소나루 옹호 나서

브라질에서 쿠데타 모의 혐의로 유죄를 받은 자이르 보우소나루 전 대통령에 관한 사면을 둘러싸고 혼란스러운 상황이 벌어지고 있다. 22일 연합뉴스는 AP통신 등을 인용해 브라질 하원에서 의원들에 대한 면책 특권을 강화하고 보우소나루 전 대통령 사면 가능성을 높이는 법안을 통과시키자 전국 각지에서 이를 규탄하는 시위가 벌어졌다고 보도했다.

브라질 하원에서 의원들에 대한 면책 특권을 강화하고 보우소나루 전 대통령 사면 가능성을 높이는 법안을 통과시키자 전국 각지에서 이를 규탄하는 시위가 벌어졌다. AP연합뉴스

AD

브라질 여당인 노동당은 엑스 등 사회관계망서비스(SNS)에 "브라질 국민들이 오늘 전국 각지에서 거리로 쏟아져 나와 쿠데타 음모자들의 사면을 반대하는 구호를 외쳤다"며 사진과 동영상을 공유했다. 브라질 노동당이 올린 게시물을 보면 이날 수도 브라질리아를 비롯해 인구 최대 밀집 지역인 상파울루, 리우데자네이루, 사우바도르, 벨렝 등 10개 도시에서는 의회를 비판하는 행진이 진행했다. 이날 집회에는 1960∼1980년대 군사 독재 시절 예술계 검열에 항거했던 저명한 싱어송라이터 카에타누 벨로주와 지우베르투 지우 전 문화부 장관도 동참한 것으로 파악됐다.

여소야대 하원, 의원 면책특권 개헌안도 가결

앞서 여소야대 지형의 브라질 하원은 현역 의원들에 대한 형사소송이나 체포를 거의 불가능하게 만드는 헌법 개정안과 보우소나루 전 대통령 및 그 측근들과 선거 불복 폭동자들을 사면할 수 있는 일련의 법안을 가결했다. 군 장교 출신인 보우소나루 전 브라질 대통령은 와우테르 브라가 네투 전 국방부 장관을 비롯한 최측근과 함께 2022년 10월 선거에서 승리한 루이스 이나시우 룰라 다시우바 현 대통령 암살을 계획하고 군부 쿠데타를 모의한 혐의 등으로 기소됐다. 특히 보우소나루 전 대통령은 2023년 1월 8일 브라질리아에서 발생한 대규모 선거 불복 폭동을 조장했다는 혐의도 받고 있다. 현지 검찰은 대통령궁, 대법원 청사, 국회의사당을 쑥대밭으로 만든 1000여명의 폭도 대부분이 보우소나루 지지자였다고 판단했다.

브라질에서 쿠데타 모의 혐의로 유죄를 받은 자이르 보우소나루 전 대통령에 관한 사면 가능성을 높이는 법안이 통과되자 전국에서 이를 반대하는 대규모 시위가 펼쳐졌다. AP연합뉴스

보우소나루 전 대통령 소속 정당인 자유당은 이와 관련해 의회 내 보수파를 포섭해 선거 불복 폭동 관련 전과자의 사면을 추진하는 법안을 '패스트트랙'(신속 처리 안건)에 부쳐 통과시켰다고 현지 언론 G1은 보도했다. 브라질 자유당은 엑스에 "하원의 결정은, 부당하게 박해받던 수많은 애국자의 자유를 위한 중요한 승리"라고 주장했다. 현지 여론조사에 따르면 브라질은 보우소나루 전 대통령의 수감과 관련해 분열 양상을 보인다. 지난 16일 발표된 다타폴랴의 여론조사 결과에 따르면 응답자 50%는 보우소나루 전 대통령 수감에 찬성 의견을, 43%는 반대 의사를 각각 표명했다.







AD

한편, '브라질의 트럼프' 보우소나루 전 대통령에 대한 재판이 '마녀사냥'이라고 비판하고 있는 도널드 트럼프 대통령은 7월 30일 브라질에 대해 '상호 관세' 50%를 부과하기도 했다. 이에 룰라 대통령은 언론 인터뷰 등을 통해 브라질에서 미국의 2021년 1월 6일 의사당 폭동 시위가 벌어졌다면 트럼프 대통령은 재판을 받을 것이라며 응수하는 등 룰라와 트럼프의 '보우소나루 갈등'은 계속되고 있다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>