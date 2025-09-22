하이트진로, 제주 이호테우해변서 환경정화활동 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2020년 해변 정화활동 시작

대표 ESG 활동으로 정착

하이트진로는 지난 19일 '국제 연안 정화의 날'을 맞아 제주 이호테우해변에서 환경정화활동을 펼쳤다고 22일 밝혔다.

하이트진로는 2020년 제주 표선해변을 시작으로 2023년 닭머르해안을 입양해 올해 3월까지 분기별 정화활동을 이어왔다. 또한 회사는 지난해 9월 창립 100주년을 맞아 해안가와 수중 정화활동을 병행하며 해변 정화 프로그램을 대표 ESG 활동으로 정착시켰다.

하이트진로 임직원들이 19일 제주 이호테우해변에서 정화활동을 진행한 후 기념촬영을 하고 있다. [사진=하이트진로 제공]

올해 5월 닭머르해안과의 입양 계약 종료에 따라 이번 3분기 활동은 관광객이 많이 찾는 이호테우해변에서 새롭게 진행됐다. 이번 활동은 지난 8월 한국전력공사 제주본부와 체결한 업무협약 이후 첫 협업으로, 임직원과 협력사 직원 등 25명이 참여했다.

하이트진로는 앞으로 제주아라종합사회복지관, 제주대학교, 제주해양경찰청 등 지역 기관과 협력을 확대해 해양환경 보호 활동을 이어갈 계획이다.





김인규 하이트진로 대표는 "해양 환경보호는 기업의 사회적 책임이자 미래 세대를 위한 필수 과제"라며 "앞으로도 다양한 협력 기관과 함께 새로운 해변에 대한 정기적인 정화활동을 이어가며 ESG 경영 실천에 앞장설 것"이라고 밝혔다.





