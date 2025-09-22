기보, 공무원연금공단과 AI 디지털 감사역량 강화 '맞손'

정보보안 분야 감사 노하우 공유 등 협업
기술보증기금이 공무원연금공단과 '인공지능(AI) 기반 디지털 감사역량 강화를 위한 업무협약'을 체결했다고 22일 밝혔다.
이번 협약은 AI 전환으로 고도화되는 감사환경에 공동 대응하고, 첨단 기술 기반의 감사기법을 공유함으로써 감사체계의 전문성과 신뢰성을 강화하기 위해 마련됐다.
양 기관은 협약에 따라 ▲AI 등 신기술 기반 디지털 감사역량 강화 협력 ▲개인정보보호 등 정보보안 분야의 감사 노하우 공유 ▲우수 내부통제체계 구축 협력 ▲감사 인력 교류를 통한 전문 분야 상호 지원 등 다양한 분야에서 협력할 예정이다.
기보는 이번 협약을 통해 공공기관 간 감사 네트워크를 확대하고, 감사자원의 활발한 교류를 통해 감사품질을 향상할 계획이다. 또 디지털 환경에 부합하는 감사시스템을 구축해 재정 운영 투명성 및 내부통제 수준을 한층 더 강화해 나갈 방침이다.
임명배 기보 감사는 "이번 협약은 디지털 전환 시대에 발맞춰 AI 기반 선제적 예방 감사 체계를 구축한다는 점에서 큰 의미가 있다"며 "기보는 앞으로도 유관기관과의 협업을 확대해 감사역량을 고도화하고 정책금융기관으로서 신뢰받는 내부통제 문화를 선도해나가겠다"고 말했다.
이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
