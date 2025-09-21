알테오젠 기술 적용된 'SC형 키트루다' 美 FDA 허가

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

ALT-B4 기술 활용된 첫 제품

알테오젠은 자사 기술이 적용된 미국 머크(MSD)의 면역항암제 피하주사(SC) 제형 '키트루다 큐렉스'가 미국 식품의약국(FDA)으로부터 품목 허가를 획득했다고 21일 밝혔다.

키트루다 SC는 30분의 투약 시간이 필요한 기존 정맥주사 제형(IV)보다 빠른 투약이 가능하다. 3주에 한 번 1분이 소요되는 피하주사나 6주에 한 번 2분이 걸리는 피하주사 두 가지 투약 옵션이 가능하다.

키트루다 큐렉스에 적용된 베라히알루로니다제 알파(ALT-B4)는 알테오젠이 개발하고 제조한 제품이다. 인간 히알루로니다제를 활용해 IV 제형의 바이오의약품을 SC 제형으로 전환할 수 있다.

키트루다 큐렉스 판매가 활성화되면 알테오젠은 연간 1조원 이상 로열티 수입을 올릴 것으로 전망된다.





박순재 알테오젠 대표이사는 "알테오젠의 ALT-B4가 활용된 첫 제품인 키트루다 큐렉스가 미국 허가를 받게 돼 기쁘다"며 "엔허투 SC 등 파트너사들의 제품 개발 및 상업화가 성공적으로 진행될 수 있도록 지속 노력해 더 많은 환자에게 편리한 투약 옵션을 제공할 것"이라고 말했다.





