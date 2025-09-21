"무료 국수 맛있게 먹었잖아" 공기업 생색 현수막 논란…총리까지 나섰다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시내 곳곳에 조롱성 문구 담긴 홍보물 걸려

정부, APEC 앞두고 기강 재정비 방침 밝혀

경북 경주시 일대에 설치된 한국수력원자력(한수원) 월성원자력본부의 현수막이 시민들의 거센 반발을 불러일으킨 가운데, 김민석 국무총리가 "모욕적인 표현"이라고 지적하며 사태의 전말을 파악하겠다고 밝혔다.

김 총리는 21일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "월성본부가 설치한 현수막은 시민들의 분노를 사고 있다"며, "공공기관이 지역사회와의 관계를 이런 방식으로 풀어가서는 안 된다"고 강하게 비판했다. 이어 그는 "이 사안을 계기로 공직자 전반의 대국민 소통 자세를 다시 점검할 것"이라고 밝혔다.

문제가 된 현수막은 최근 경주시 여러 지역에 걸렸으며, "벚꽃마라톤 때 국수 잘 먹었잖아", "5년 동안 월성원자력본부가 경주시 지방세로 2190억을 냈다지요?", "세금 말고도 매달 예술의 전당 공연도 한수원에서 지원한답니다"는 등의 문구가 포함됐다. 시민들 사이에서는 이를 두고 '기부 생색' 혹은 '지역민에 대한 조롱'이라는 비판이 제기됐다.

경북 경주시 일대에 설치된 한국수력원자력(한수원) 월성원자력본부의 현수막이 시민들의 거센 반발을 불러일으켰다. 더불어민주당 경주시지역위원회 페이스북

더불어민주당 경주시지역위원회도 논평을 통해 "원전 안전성이나 주민 건강권 같은 본질적인 문제는 외면한 채, 감성적 홍보에 몰두한 무책임한 행위"라고 날을 세웠다. 일부 지역 정치권에서는 현수막 게시가 고준위방사성폐기물 특별법 시행령 발표를 앞두고 지역 여론을 완화하기 위한 시도였다는 분석도 내놓고 있다.

김 총리는 "공공기관의 지역 지원은 선심성 시혜가 아니라 신뢰와 존중을 바탕으로 한 협력이어야 한다"며 "그런 시각 없이 비아냥 섞인 표현으로는 시민들의 신뢰를 얻을 수 없다"고 비판 수위를 높였다.

현수막을 설치한 한수원 월성본부 측은 "방폐장 관련 입법과는 관계없이 단순 홍보 목적이었다"고 해명하면서도, "표현의 부적절성과 게첩 위치 등을 고려해 2시간 만에 철거했다"고 밝혔다.





이번 사안을 바라보는 총리실의 움직임도 주목된다. 정부는 오는 11월 부산에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 공직기강 확립에 나서는 모양새다. 총리실 관계자는 "해당 현수막이 온라인 커뮤니티 등을 통해 확산되자 총리께서 직접 문제를 인지하셨다"며 "공공기관의 대시민 소통 원칙을 바로잡기 위한 대책 마련에 들어갈 예정"이라고 전했다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

