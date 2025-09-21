포항 철길숲광장 준공기념 그린웨이 도시숲 걷기대회… 가을 정취 만끽

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

철길숲광장 준공기념, 기념식수·걷기·축하공연 다채로운 프로그램 운영



순환 산책로·전망데크·수경시설 갖춘 9천㎡ 규모의 시민 휴식 공간 조성

포항시는 지난 19일 포항철길숲광장에서 시민 500여명이 참석한 가운데, 철길숲광장 준공 기념 그린웨이 도시숲 걷기대회를 개최했다.

포항시는 19일 포항철길숲광장에서 시철길숲광장 준공 기념 그린웨이 도시숲 걷기대회를 개최했다. 포항시 제공

포항시 주최, 포항청년회의소 주관으로 진행된 이번 행사는 기념식수와 걷기대회, 축하공연, 경품 추첨 등 다양한 프로그램으로 시민들에게 즐거운 시간을 제공했다.

현장에서 만난 한 시민은 "청명한 가을날 철길숲을 이웃과 함께 걸으니 일상의 스트레스가 해소되고 새로운 추억을 쌓는 시간이었다"고 소감을 전했다.

철길숲광장은 과거 무단 경작과 쓰레기 투기 등으로 불편을 초래하던 장소였으나, 포항시의 토지 매입과 지장물 철거, 기후대응 도시숲 공모사업을 통해 총면적 9,000㎡ 규모의 시민 휴식 공간으로 조성됐다.

순환 산책로와 수경시설, 2만여 본 수목과 초화류, 석가산, 전망데크 등을 갖춰 도심 속에서 계절감을 느낄 수 있도록 꾸며졌다.

이번 공간은 양학산 상생근린공원과 연결되는 녹지 네트워크의 핵심 거점으로, 시민들의 이용 편의와 도심 통행량 분산에도 기여할 것으로 기대된다.

이강덕 시장은 "시민과 함께 철길숲을 걸으며 가을의 정취를 느낄 수 있어 뜻깊은 시간이었다"며 "앞으로 철길숲광장이 시민 중심 휴식과 문화 행사 공간으로 자리 잡길 바란다"고 말했다.





포항시는 철길숲을 시작으로 생태하천 복원, 대규모 도시숲, 민간공원 조성 등 도심 속 숲길과 물길을 연결해 도보로 즐길 수 있는 도시 환경을 구축해 나가고 있다.

포항 철길숲광장 준공기념 그린웨이 도시숲 걷기대회. 포항시 제공





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

