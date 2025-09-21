주광덕 남양주시장, 초등돌봄 아동과 함께한 '건강한 하루'

아동 돌봄에 한 걸음 더
경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 20일 호평체육문화센터 실내체육관에서 '남양주시 초등돌봄기관 체육대회'를 개최해 아동들과 함께 건강한 땀과 웃음을 나누는 뜻깊은 시간을 보냈다.
이번 체육대회는 아동돌봄남양주센터 주관으로 기획됐으며, 지역 내 초등돌봄기관 간 교류를 촉진하고, 기관 아동들이 함께 어울리며 협동심과 공동체 의식을 키울 수 있도록 마련됐다.
행사에는 지역아동센터 9개소, 다함께돌봄센터 3개소, 상상누리터 1개소 등 총 13개 돌봄기관 이용 아동과 종사자, 자원봉사자 등 240여 명이 참여했으며, 주광덕 시장을 비롯해 시의원, 초등돌봄기관 관계자가 함께해 자리를 빛냈다. 아이들은 줄다리기·릴레이 달리기·협동 게임 등 다양한 체육 프로그램을 즐겼다.
이날 주광덕 시장은 체육대회장을 찾아 아동들과 인사를 나누고 축제를 응원했다. 주 시장은 "초등돌봄센터 기관이 모두 한자리에 모여 대회를 하는 모습이 뜻깊다"며 "아동 돌봄을 위해 더 많은 지원을 하겠다"고 말했다.
지금 뜨는 뉴스
시는 앞으로도 아동돌봄남양주센터를 거점으로 지역 내 초등돌돔기관의 네트워크기능을 확장하며, 다양한 프로그램을 제공해 아동들의 건강한 성장 및 관계 형성을 도모하도록 지속적으로 노력하겠다고 밝혔다.
남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>