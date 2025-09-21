르노코리아, 추석 연휴 안전 운행 돕는 무상점검 서비스·정비 고객 혜택 제공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전국 서비스센터, 추석 연휴 무상점검 서비스



프리미엄 엔진오일 최대 30% 교체 혜택 제공

르노코리아가 장거리 이동이 많아지는 추석 명절을 앞두고 차량 무상점검 서비스와 함께 고향길 안전 운행을 위한 정비 고객 혜택을 마련했다.

르노코리아의 추석 연휴 무상점검 서비스와 정비 고객 혜택은 성수, 서부, 도봉, 수원, 대전, 대구, 동래 등 전국 7곳의 르노코리아 직영 서비스센터에서 9월 22일부터 10월 2일까지 운영된다.

그 밖의 370개 협력 서비스센터에서는 한국자동차모빌리티산업협회의 '국내 자동차 제작사 추석 연휴 무상점검 행사' 일정에 맞춰 9월 29일부터 10월 1일까지 3일간 진행된다.

이 기간에 르노코리아 서비스 네트워크를 방문한 고객은 ▲각종 램프류 ▲파워스티어링 오일, 엔진 오일, 브레이크오일, 워셔액, 냉각수, 자동변속기오일 등 주요 액체류 ▲와이퍼 작동 상태 ▲전·후륜 브레이크 패드 ▲타이어 상태·마모 ▲배터리·단자, 벨트 균열 여부 등 차량 운행에 직결되는 핵심부품과 안전장치 전반을 무상으로 점검받을 수 있다.

점검 결과 엔진 오일 교체가 필요한 고객을 위한 정비 혜택도 마련했다. 고객이 프리미엄 엔진오일과 프리미엄 필터를 함께 교체할 경우 엔진오일 30%, 필터 15%의 구매 혜택을 함께 제공한다. 엔진오일만 교체할 경우 혜택은 15%다. 또 출시 1주년을 기념해 그랑 콜레오스 타이어 교체 고객에게도 20% 특별 구매 혜택을 제공한다.





르노코리아의 추석 맞이 무상점검 서비스와 정비 고객 혜택에 대한 상세한 내용은 르노코리아 공식 홈페이지 또는 엔젤센터에서 확인할 수 있다.

영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

