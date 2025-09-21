'미국영화협회' 만난 박형준 부산시장, 영화영상산업 동향·발전방향 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.



"부산·MPA 긴밀 협력, 글로벌 영화·영상산업 이끌자"

박형준 부산시장이 지난 19일 오후 시청에서 게일 맥키넌 미국영화협회(MPA) 글로벌 정책 및 정부 협력 수석부회장 일행을 접견하고 영화·영상산업 협력 방안을 논의했다.

이날 면담에 밀라 베누고팔란 아시아태평양 본부 사장, 손보영 아태지역 한국 대표 등 미국영화협회 임원 3명이 참석했다.

박형준 부산시장(왼쪽에서 4번째)이 지난 19일 게일 맥키넌 미국영화협회(MPA) 수석부회장(왼쪽에서 3번째)을 만나고 있다.

박 시장은 "올해 30주년을 맞아 경쟁영화제로 새롭게 도약하게 된 부산국제영화제 참여를 위해 부산을 찾아줘 감사하다"며 "그동안 미국영화협회가 워크숍, 세미나 등 다양한 형태로 함께해 왔는데 향후에도 영화제 참여와 함께 부산 영화·영상산업의 실질적인 협력으로 이어지길 기대한다"고 말했다.

또 "영화·영상 콘텐츠는 국경과 문화를 넘어 세계 시장에서 큰 힘을 발휘한다"며 "그 사례가 최근 화제가 된 '케이팝 데몬 헌터스'이고, K-콘텐츠 성공에 힘입어 한국에 대한 관심이 높아지고 있다. 부산을 배경으로 하는 헐리우드 작품 촬영도 늘고 있다"고 설명했다.

그는 "부산은 자연과 도시가 조화를 이루는 공간으로 촬영 여건이 좋고 부산 스토리텔링 기반의 작품 제작도 가능하다"며 "미국영화협회 회원사들에 적극 알려달라"고 당부했다.

게일 맥키넌 수석부회장은 "'기생충', '오징어 게임', '케이팝 데몬 헌터스' 같은 한국 콘텐츠의 세계적 성공을 축하한다"며 "한국은 문화 소프트파워 측면에서 큰 강점이 있고 미국영화협회도 한국과 협력을 최우선 과제로 두고 있다"고 말했다.

이어 "회원사들이 공동 제작과 스트리밍 산업에서도 한국 시장을 주목하고 있다"며 협업 가능성을 언급했다. 미국영화협회 측은 부산에서 영화 촬영 확대 방안 등을 제안하며 다양한 협력 아이디어를 공유했다.





박 시장은 "오늘 논의를 계기로 부산과 미국영화협회가 긴밀히 협력해 글로벌 영화·영상산업 발전을 함께 이끌어 나가길 기대한다"고 힘줬다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

