오세훈 "李정부, 청년에게 빚 남기고 기회는 빼앗아"

청년의 날 맞아 비판

오세훈 서울시장이 '청년의 날'인 20일 이재명 정부에 대해 "청년에게 빚만 남기고 기회는 모두 빼앗는 정권"이라고 비판했다.

오 시장은 이날 사회관계망서비스(SNS) 페이스북에 올린 '청년성장특별시 서울이 되겠습니다'란 제목의 글에서 "'정부가 늘리는 빚의 파도, 서울시가 막고 있습니다'라는 구절에 생각보다 많은 청년이 뜨겁게 반응을 보내왔다"며 이같이 밝혔다. 해당 글귀는 최근 서울도서관 외벽에 내걸렸던 현수막에 적힌 내용이다.

그는 "이재명 정부의 막무가내 돈 풀기로 적자성 채무는 폭증하고 내년 국가채무가 1400조원을 넘어선다. 나랏빚 이자만 34조원이 넘는다"고 지적했다. 이어 "온 나라가 채무로 허덕이는데도 정부는 전 국민 현금 살포에 혈안이 돼 지방정부 손목까지 비틀고 있다"며 "반면 서울시는 지난 4년 동안 채무 5천962억원을 줄였다"고 했다.

오 시장은 "대형 현수막이 큰 공감을 얻은 건 결국 이 천문학적 빚을 갚아야 할 청년들이 절실히 공감했기 때문"이라며 "더 심각한 것은 정부가 청년들의 미래 기회도 하나둘 빼앗고 있다는 점"이라고 비판했다.

17일 서울 여의도 한강버스 선착장 앞에서 열린 한강버스 취항식에서 오세훈 시장이 인사말을 하고 있다. 한강버스는 서울시의 새로운 교통수단으로 마곡-망원-여의도-옥수-압구정-뚝섬-잠실 7개 선착장, 28.9㎞를 오간다. 이용요금은 1회 3천원이며 기후동행카드를 사용하면 횟수 제한 없이 탑승할 수 있고 대중교통 환승할인도 받을 수 있다. 2025.09.17 윤동주 기자

그러면서 "(대출 규제인) 총부채원리금상환비율(DSR) 3단계로 제도권 금융에서 밀어내고 노란봉투법으로 일자리 창출을 막는다"며 "부동산 대책으로는 신혼부부 전세 대출까지 옥죄고 있다. 청년에게 빚만 남기고 기회는 모두 빼앗는 정권"이라고 덧붙였다.

오 시장은 "서울시 청년정책의 철학은 명확하다. 마음껏 능력을 발휘하고 성장할 수 있도록 기회를 열어주는 것"이라며 "미래 세대에게 짐이 아닌 자산을 물려주겠다. 건전 재정으로 주택, 일자리, 교육에 투자해 다음 세대에게 희망을 물려주겠다"고 강조했다.

또 "서울시는 빚과 절망의 파도가 아닌 기회와 성장의 물결을 만들어가겠다"며 "청년들이 마음껏 꿈을 펼칠 수 있는 '청년성장특별시'로 거듭나겠다"고 말했다.

이날 오 시장은 서울 성수 '서울 청년주간 팝업스토어'와 'AP AGAIN'을 찾아 청년들과 만났다. 청년주간 팝업스토어는 서울시의 청년 프로그램과 지원 정책을 체험할 수 있는 공간이다. AP AGAIN에서는 청년의 날 기념식이 열렸다. 기념식에서 오 시장은 서울시 청년정책 참여 후 삶의 변화를 경험한 3명의 이야기를 청취하고, 청년정책 활성화와 지역사회 발전에 기여한 청년·단체 8명(팀)에 '서울시 청년상'을 수여했다.





오 시장은 "청년들이 중년, 장년이 됐을 때 부담을 덜 느낄 수 있도록 교육, 문화, 예술 그리고 인생 설계와 경제적 자유에 이르기까지 서울시가 촘촘하게 잘 챙기겠다"고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

