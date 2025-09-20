무려 6년 만에…파리 노트르담 대성당 탑 관람 재개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

424개 계단 오르는 중간에 해설·전시공간

2019년 화재로 탔던 프랑스 파리 노트르담 대성당의 탑의 일반관람이 20일(현지시간) 재개된다.

노트르담 대성당 사이트에 따르면 유럽 문화유산의 날을 맞아 20일과 21일 양일간 대성당 탑 관람 코스가 무료로 개방된다. 이후에는 인터넷 사이트를 통해 관람 시간대를 지정하고 유료 티켓(16유로·2만6000원)을 구입하면 누구나 관람할 수 있다.

프랑스 에마뉘엘 마크롱 대통령(왼쪽)과 노트르담 대성당 재건을 담당한 필리프 조스트가 19일(현지시간) 파리 노트르담 대성당을 둘러보고 있다. EPA 연합뉴스

AD

노트르담 대성당 화재는 2019년 4월15일 저녁 발생했다. 이 화재로 1859년 세워진 첨탑이 무너졌고, 목재로 만들어진 지붕 대부분이 소실됐다. 당시 사망자는 없었으나 응급구조대원 몇몇이 다쳤다. 화재 원인은 정확히 밝혀지지 않았지만, 방화나 범죄 가능성은 없는 것으로 파악됐다.

노트르담 대성당 자체는 지난해 12월7일 다시 문을 열었다. 이번에 재개방하는 탑은 복원 마무리 작업을 거치느라 보다 늦게 일반에 공개하게 됐다. 화재 전 대성당 탑은 424개의 계단을 올라 꼭대기에 도착하는 형태로 파리 시내 전경을 볼 수 있는 전망대 역할을 했다. 당국은 복원 과정에서 방문객이 보다 수월하게 탑에 오르고, 대성당의 역사를 이해할 수 있도록 3단계에 걸쳐 휴식 공간 겸 전시실을 설치했다.

이곳에서는 대성당과 관련한 주요 사건이 사운드스케이프 형태로 재현된다. 화재에서 살아남은 두 마리의 키메라(사자 머리·양 몸통·용 꼬리를 가진 그리스 신화 속 괴물) 석상과 대성당 모형도 배치됐다. 또 대성당의 주요 예배 시간과 국가적 행사 때 울려 퍼지는 두 대형 종인 에마뉘엘(13.3t)과 마리(6t)도 볼 수 있다.





AD

국립기념물센터의 마리 라방디에 회장은 일간 르피가로에 "방문 자체의 목적이 달라졌다"면서 "6년 전에는 최대한 빨리 꼭대기에 올라 경치를 즐기는 것이 목표였다면 이젠 (탑에 오르는) 경로 곳곳에서 해설을 보고 들을 수 있다"고 설명했다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>