포항시, 2차 소비쿠폰 지급… 전통시장·야간축제 결합 소비진작 나선다

정부 소비쿠폰 이달 22일 지급 시작, 국민 90%에 1인당 10만원 지급



추석 황금연휴 맞아 전통시장 장보기·관광 연계 추진, 상품권 소비 촉진



야간축제와 시장 프로그램… 체류형 소비 확대, 매출 회복 선순환 기대

정부의 2차 민생회복 소비쿠폰 지급이 이달 22일부터 시작되면서 포항시가 내달 3일부터 9일까지 이어지는 추석 황금연휴를 맞아 지역 상권 활성화에 총력을 기울인다.

1차 지급에서 전국 98.9%의 높은 신청률을 기록한 데 이어, 이번 2차 지급은 소득 상위 10%를 제외한 국민 90%에게 1인당 10만원이 지급되며, 지급수단은 신용·체크카드, 포항사랑상품권(모바일·카드형) 중 선택할 수 있다.

이에 시는 추석과 대체공휴일, 한글날까지 이어지는 연휴 일정과 맞물린 2차 소비쿠폰 지급을 상권 회복의 적기로 보고, 지역 상권을 활성화하고 지역 소비를 최대한 끌어올릴 계획이다.

또 소비쿠폰 효과를 극대화하기 위해 ▲전통시장 체류형 소비 ▲포항사랑상품권·소비쿠폰 조기 사용 ▲야간축제 활성화 3축 전략을 마련해 본격 가동한다.

특히 죽도·오천시장 등에서는 장보기 투어와 관광지 연계 코스를 운영해 단순 구매를 넘어 체류 시간을 늘리고, 수제맥주 페스티벌·오천 야시장 등 야간 행사를 연계해 소비를 이어간다. 또 가격표시제·원산지 표시 점검으로 신뢰성 있는 장보기 환경도 조성한다.

1차 소비쿠폰 지급 직후에도 포항에는 약 837억원의 재원이 유입된 것으로 추정되며, 죽도시장 등 현장에서 매출 증가 효과가 뚜렷하게 나타났다. 대구·경북권 전반에서도 평일 매출 회복 사례가 보고됐다.





이강덕 시장은 "2차 소비쿠폰 재원과 추석 연휴라는 호재가 겹친 만큼, 포항이 갖춘 체류형 소비 구조와 지역화폐 인센티브를 기반으로 쿠폰이 현장 매출로 이어지도록 하겠다"며 "시민에게는 체감 혜택을, 상인에게는 실질적 매출을 돌려주는 선순환 효과를 만들어가겠다"고 말했다.

2차 민생회복 소비쿠폰 신청과 지급 안내.

영남취재본부 김철우 기자

