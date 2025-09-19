430년 전 '명량대첩' 승리 감동 초대형 판옥선 무대서 재현

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

19일 해남·진도 일원서 명량대첩축제 개막

해군·해경 참여…군함 해상 퍼레이드 펼쳐져

청소년 트로트 가요제 등 다채 프로그램 마련

21일까지 진행…해양문화관광 매력 한 가득

김영록 전라남도지사가 19일 해남 우수영관광지에서 열린 ‘2025 명량대첩축제 개막식’에 참석, 주요내빈들과 기념촬영을 하고 있다.전남도 제공

임진왜란 당시 이순신 장군과 조선 수군의 위대한 승리를 기리는 2025 명량대첩축제가 19일 해남 우수영 관광지와 진도 녹진 관광지 일원에서 개막했다. 과거의 역사와 현대의 첨단기술이 결합한 다채로운 프로그램들이 방문객들에게 큰 호응을 얻었다.

이날 개막행사에선 울돌목 해역을 중심으로 해군·해경이 참여한 군함 해상퍼레이드가 펼쳐져 관람객들의 뜨거운 환호를 받았다. 또 해군 군악대·해경 취타대·연합풍물단, 수문장, 주민 21개 읍면 대표, 외국인 관광객 등 1,200명이 참여한 출정퍼레이드가 진도대교 위에서 성대히 열리며 많은 박수를 끌어내기도 했다. 이어 진도에서는 순국선열과 의병의 넋을 기리는 평화의 만가 행렬이 진행돼 깊은 울림을 줬다.

국내 최초로 대형 판옥선 형태로 꾸민 주 무대에서 최신 정보통신기술(ICT)과 특수효과를 결합한 해전 미디어 공연, 불꽃 쇼와 함께 가수 소향과 김준수의 멋진 합동 축하 무대는 최고 백미였다.

길이 40m, 높이 10m와 중앙에 대형 LED 미디어로 제작된 초대형 판옥선 무대는 LED 목공구조와 멀티스크린, 무빙 스테이지 등 첨단 장치를 결합해 판옥선의 위용을 무대 위에 그대로 구현하며 큰 주목을 받았다.

무대에선 최신 디지털영상과 라인로켓, 화포, 아크로바틱, 불 쇼 등 배우들의 실감 나는 액션활극이 결합한 주제공연으로 430여년 전 명량해전을 재현해 감동을 선사했다.

올해 처음 선보인 '명량 헌터스' 부스도 큰 인기를 끌었다. 한국민화박물관과 협업해 선보인 조선 시대 작호도와 까치호랑이 키링, 굿즈 등을 증정하는 이벤트는 물론, 전통 갓을 착용하는 '조선시대보이즈 의상체험' 등이 마련돼 관람객들의 발길이 이어졌다.

축제는 '불멸의 명량, 호국의 울돌목'을 주제로, 전국 청소년 트로트 가요제, 울돌목 바다 위 해군&해경 해상 군함 퍼레이드, VR·AR명량해전 체험 등 가족 단위 관람객, 외국인까지 즐길 수 있는 모두의 축제로 21일까지 3일간 진행된다.





김영록 전남도지사는 "명량대첩 승리의 현장에서 국민과 함께 역사의 감동을 되새기게 돼 뜻깊다"며 "이번 축제를 통해 이순신 장군과 조선수군의 숭고한 호국정신이 널리 퍼지고, 전남이 세계적인 해양문화관광의 중심지로 도약하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

