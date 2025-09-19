경찰, '김병기 아들 편입 의혹' 고발 시민단체 24일 조사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고발인 조사 통지

더불어민주당 김병기 원내대표가 지난 15일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

경찰이 아들의 대학교 편입에 개입했다는 의혹을 받는 더불어민주당 김병기 원내대표를 고발한 시민단체를 불러 조사한다.

서울 동작경찰서는 19일 서민민생대책위원회(서민위) 관계자에게 오는 24일 출석해 고발인 조사를 받으라고 통지했다.

서민위는 지난 10일 김 원내대표를 직권남용과 업무방해 등 혐의로 서울경찰청에 고발했고, 서울경찰청은 사건을 동작서에 배당했다.

서민위는 고발장에서 "피고발인의 무책임이 편입을 준비하는 수많은 학생에게 혼란을 가중할 것으로 우려된다"며 "신속하고 철저한 수사로 범죄사실을 밝혀달라"고 촉구했다.

앞서 뉴스타파는 김 원내대표가 숭실대 총장 등을 만나 차남을 편입시키려고 했으며, 이 과정에 동작구의원과 보좌관 등을 동원한 의혹이 있다고 보도했다.





김 원내대표는 해당 보도에 대해 "기본적인 배경과 사실도 확인하지 않은 가짜뉴스의 전형"이라며 법적 대응을 예고한 바 있다.





