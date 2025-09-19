생활고 비관해 가족 살해 40대 '무기징역'…재판부 눈물의 선고

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

재판장, 울먹이며 선고 요지 낭독

사랑한 부모에게 살해 당해…법원"용납 불가"

생활고를 이유로 아내와 두 아들을 살해한 40대 가장에게 법원이 무기징역을 선고했다.

생활고를 비관해 처자식을 살해한 혐의로 체포된 지모씨의 모습. 연합뉴스

광주지법 형사12부(재판장 박재성 부장판사)는 19일 살인 및 자살방조 혐의로 기소된 지모(49) 씨에게 무기징역형을 선고했다.

지 씨는 지난 6월1일 새벽 전남 진도군 임회면 진도항(팽목항)에서 아내와 고등학생 아들 2명을 태운 승용차를 몰고 바다로 돌진해 숨지게 한 혐의를 받는다. 그는 범행 전 가족에게 수면제를 먹였으며 스스로는 열린 차창으로 빠져나와 목숨을 건졌다.

이후 지인은 그의 연락을 받고 달려와 차량을 제공했고 지 씨는 광주로 도주했다가 범행 44시간 만에 검거됐다. 도주 과정에서 한 차례도 경찰이나 소방에 가족들의 구조 요청을 하지 않았다.

재판부는 "피해 아들들은 끝까지 가장 사랑했던 부모가 자신들을 살해했다는 생각을 못 했을 것"이라며 "어떠한 이유로도 용납될 수 없는 중대한 범죄"라고 양형 이유를 밝혔다. 이어 "피해 아들들이 주검으로 발견된 모습은 비극 그 자체였다"고 강조했다.

특히 판사는 선고 요지를 낭독하는 과정에서 울먹이며 중간중간 말을 잇지 못하기도 했다.

앞서 공판에서 지 씨 측은 선처를 호소하는 탄원서를 제출했으나 재판부는 "참혹한 범행 앞에서 변명의 여지가 없다"며 질타했다.





조사 결과 지 씨는 건설 현장에서 철근공으로 일하며 카드빚 약 2억원과 일용직 근로자 임금 3000만원을 체불한 상황이었다. 그러나 가족은 마지막 순간까지도 여행 계획을 세우며 평범한 일상을 기대했던 것으로 드러나 안타까움을 더했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

