9.19 평양공동선언 7주년…정청래 "남북 합의서들 법제화 방법 모색"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정 "합의 정신, 정권과 상관없이 지켜나가도록"



정청래 더불어민주당 대표는 9·19 남북 평양공동선언 군사합의 7주년 기념식에서 "박정희 시대의 '7.4 공동선언', 노태우 대통령의 '남북 기본합의서'를 국회에서 여야 합의로 한번 인준해 볼까 한다"고 밝혔다.

문재인 전 대통령(사진 오른쪽)과 정청래 더불어민주당 대표가 19일 경기도 파주 캠프 그리브스에서 열린 9.19 평양공동선언 남북군사합의 7주년 기념식 및 2025 한반도 평화주간 개막식에서 대화하고 있다. 국회사진기자단 연합뉴스

AD

정 대표는 이날 경기도 파주 캠프 그리브스에서 열린 기념식에서 기념사를 통해 "문재인 대통령의 '9.19 평양 공동선언'은 군사 합의를 통해 실질적인 평화 선언에 다가갔다. 이 선언 하나만 지켜졌더라면 한반도의 평화, 한반도의 운명이 달라졌을 텐데 하는 안타까움이 컸다"면서 이같이 말했다.

정 대표는 "김대중 대통령의 '6.15 공동선언', 노무현 대통령의 '10.4 정상선언'이 가진 정신은 너무나 훌륭하다"면서 "남북 간 긴 역사적 합의들은 왜 번번이 실천되지 않고 지켜지지 않고 파괴됐을까 늘 안타깝게 생각하는 일"이라고 했다.

이어 "민주주의를 통해 정부가 교체되는 한국의 특성 때문에 어쩔 수 없다고 하기에는 너무 아까운 선언들이 많다"면서 "민주당에서는 합의서들을 법제화해 그 정신을 정권과 상관없이 지켜가는 방법을 구체적으로 모색하고 있다"고 했다.

그러면서 "법제화로만 가능할지 저도 알 수 없다. 북한도 법제화가 가능할지는 미지수"라면서 "과거 서독처럼 보수, 진보를 떠나 남북 정책을 일관되게 진행하도록 하려면 어떻게 해야 할까, 실질적 노력을 해야 할 때가 아닌가 생각한다. 때가 되면 북한에 우리의 노력이 전달됐으면 좋겠다"고 강조했다.





AD

한편 이날 행사에는 문재인 전 대통령도 참석해 "김정은 북한 국무위원장을 연내에 만나고 싶다는 도널드 트럼프 미국 대통령의 북미 대화 의지를 환영하며 빠른 시일 내에 성사되길 희망한다"며 "김 위원장의 결단이 지금 이 시기에도 한반도 평화의 열쇠가 될 수 있다. 김 위원장의 용기 있는 결단을 다시 한번 보여주길 기대한다"고 말했다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>