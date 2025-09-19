완주군, '휴일 보육어린이집' 지정·운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"보육 공백 최소화"

전북 완주군은 이서면 사랑뜰어린이집을 '휴일 보육어린이집 1호점'으로 지정하고 본격 운영에 들어갔다고 19일 밝혔다.

군은 주말과 공휴일에도 안심하고 아이를 맡길 수 있도록 휴일 보육어린이집을 운영해 보육 공백을 최소화하기로 했다.

최근 맞벌이 부부와 주말 근무자, 조손가정, 한부모가정 등 다양한 가족 형태가 늘어나면서 돌봄 수요가 급증하고 있으나, 기존 어린이집 운영체계만으로는 이러한 수요를 충족하기 어려웠기 때문이다.

이용 시간은 일요일 및 공휴일 오전 7시 30분~오후 7시 30분이며, 교사 1명당 평균 5명의 아동을 돌보며 장애아 및 0세 포함 시 보육 인원 조정이 가능하다.

군은 지속적으로 휴일 보육어린이집 지정을 확대해 보다 많은 가정이 육아로 인한 어려움을 덜 수 있도록 적극 지원할 계획이다.





유희태 군수는 "맞벌이 부부와 다양한 가족 형태가 증가하는 상황에서 휴일 보육 서비스는 지역사회 보육 인프라를 강화하는 중요한 역할을 한다"며 "앞으로도 완주군이 아이 키우기 좋은 도시로 도약하는 데 최선을 다하겠다"고 말했다.





