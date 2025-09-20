본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

네팔 사태 주시하는 中…무너져가는 일대일로 사업[시사쇼]

이현우기자

입력2025.09.20 08:00

시계아이콘02분 54초 소요
뉴스듣기 글자크기

네팔 국가부채 폭증에 시위 확대
남아시아 일대일로 사업 큰 차질





■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'

■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트

■ 연출 : 마예나 PD

■ 출연 : 이현우 기자


네팔에서 정치적 대변혁이 일어났다. 샤르마 올리 전 총리가 이끌던 네팔 공산당 정권이 갑작스럽게 붕괴되면서 임시정부가 수립됐고, 내년 3월 총선을 앞두고 있는 상황이다. 이번 사태의 핵심에는 중국의 일대일로(육·해상 실크로드) 사업과 이로 인한 급격한 국가부채 증가가 자리하고 있어 주목된다.

네팔 친중정권 순식간에 붕괴…일대일로에 민심 폭발
네팔 사태 주시하는 中…무너져가는 일대일로 사업[시사쇼] 10일(현지시간) 네팔 수도 카트만두에서 반정부 시위대에 의해 불타고 있는 카트만두 힐튼 호텔의 모습. AP연합뉴스
AD

9월 3일 중국 전승절 참석 후 불과 6일 만에 정권 붕괴네팔 정권 붕괴의 속도는 전 세계를 놀라게 했다. 샤르마 올리 전 총리는 9월 3일 중국의 전승절 기념 행사에 참석했지만, 돌아온 지 이틀 만인 9월 5일부터 대규모 반정부 시위가 시작됐고, 9월 9일 정권이 완전히 붕괴됐다. 총리는 사임하고 내각 구성원들은 국외로 탈출하는 등 정부 기능이 마비된 상황에서 임시정부가 급하게 구성됐다.


이처럼 급작스러운 정권 붕괴의 배경에는 중국과의 일대일로 사업으로 인한 경제적 압박과 이에 따른 민생고가 있었다. 시위를 주도한 세력들은 강한 반중 정서를 보였으며, 이는 지난 몇 년간 누적된 일대일로 사업에 대한 불만이 폭발한 결과로 분석된다. 중국의 일대일로 사업은 개발도상국들에게 양날의 검과 같은 존재다. 낙후된 국가들이 철도, 공항, 도로 등 기초 인프라 투자를 한꺼번에 받을 수 있어 산업 발전의 기회를 제공하지만, 모든 비용이 결국 국가부채로 돌아와 감당하기 어려운 부채에 시달릴 위험성을 내포하고 있다.


네팔과 중국은 2017년 일대일로 사업 양해각서를 체결했지만, 7년간 지지부진한 상태를 유지하다가 작년부터 본격적인 사업을 시작했다. 이는 네팔 정계 내부의 심각한 이견 때문이었다. 원래 집권 중이던 네팔공산당은 중국과의 친밀한 관계를 바탕으로 일대일로 사업을 적극 찬성했던 반면, 중도 좌파 성향의 네팔회의당은 인도와 미국 등 서방과의 관계와 균형을 맞춰야한다며 신중한 접근을 요구했다.


일대일로 사업 추진 이후 정부부채가 급증한 것도 위기의 단초가 됐다. 2015년까지 국내총생산(GDP) 대비 20% 수준이었던 정부 부채 비율이 올해 44%까지 치솟았다. 불과 몇 년 사이에 부채가 2배 이상 급증한 것이다. 이는 공항과 철도 건설 등 대규모 인프라 프로젝트가 연이어 추진되면서 나타난 결과다. 네팔 시민들은 일대일로 사업이 집권층인 공산당 당원들만 부자로 만들고 서민들은 더욱 가난하게 만든다는 불만을 제기했다. 이러한 누적된 불만이 결국 정권 붕괴로 이어졌다.

친중 노선 유지 담분간 어려워…일대일로 사업에 치명적
네팔 사태 주시하는 中…무너져가는 일대일로 사업[시사쇼] 네팔 임시정부 수반이 된 수실라 카르키 총리의 모습. AP연합뉴스

네팔 임시정부는 내년 3월 총선 실시를 발표했다. 현재 네팔 사회에 반중 정서가 확산된 상황에서 기존 네팔 공산당과 같은 친중 성향 정당이 집권하기는 어려울 것으로 전망된다. 오히려 인도와 미국과의 관계 강화를 추구하는 정부가 들어설 가능성이 높다.


중국이 네팔 공산당 정권을 전혀 보호하지 못한 상황도 향후 중국-네팔 관계에 악영향을 미칠 것으로 보인다. 정권 붕괴 속도가 워낙 빨라 중국이 개입할 시간도 없었고, 함부로 개입했다가는 인도와 미국의 대응을 불러올 수 있어 중국도 조심스러운 입장이었다. 이에 따라 향후 네팔에서는 기존 일대일로 프로젝트들이 상당 부분 지연되거나 취소될 가능성이 제기되고 있다. 네팔의 지정학적 중요성을 감안할 때, 이는 중국의 남아시아 전략에 큰 타격이 될 전망이다.


네팔의 지정학적 위치는 중국의 일대일로 사업에서 매우 중요하다. 일대일로의 핵심인 육상 실크로드는 중국과 유럽을 연결하는 것이 목표인데, 기존 계획된 루트들이 연이어 막히면서 네팔을 경유하는 우회로가 주목받았기 때문이다. 애초 중국은 신장위구르에서 아프가니스탄과 이란을 거쳐 유럽으로 향하는 북부 루트를 추진했지만, 탈레반 정권 재등장으로 공사가 어려워졌다. 두 번째 우회로였던 티베트-카슈미르-파키스탄-이란 루트는 중국과 인도 간 카슈미르 분쟁으로 막혔다.


이에 따라 세 번째 우회로인 쓰촨성-티베트-네팔-인도-파키스탄 루트가 주목받았는데, 이 루트는 방글라데시를 통해 동남아시아와도 직접 연결되는 허브 역할을 할 것으로 기대됐다. 하지만 네팔 정권 붕괴로 이마저도 불투명해진 상황이다. 더욱 심각한 문제는 네팔 사태가 다른 남아시아 국가들에 미치는 영향이다. 인도네시아, 스리랑카, 방글라데시에서도 일대일로 반대 시위가 높은 수준으로 진행되고 있는데, 네팔 정권 붕괴가 전 세계로 생중계되면서 이들 국가의 반정부 시위가 더욱 자극받고 있다.


만약 남아시아 국가들에서 친중 정권들이 도미노처럼 무너진다면, 일대일로 사업은 한동안 큰 차질을 빚을 수밖에 없다. 중국의 영향력이 약화되는 틈을 미국과 인도가 바로 파고들고 있다. 인도는 2023년부터 일대일로와 유사한 '인도 중동 유럽 경제회랑(India-Middle East-Europe Economic Corridor)' 프로젝트를 시작했으며, 여기에는 미국과 사우디아라비아, 유럽연합이 참여하고 있다. 남아시아 세력균형이 미국·인도 쪽으로 기울 경우, 중국은 이 지역에서 전략적 후퇴를 할 수밖에 없는 상황이다.

동북아 군사적 긴장 추가 고조 우려
네팔 사태 주시하는 中…무너져가는 일대일로 사업[시사쇼] 연합뉴스

남아시아에서의 후퇴가 예상되는 중국은 핵심 영역인 동북아시아에서라도 우위를 점하려 할 가능성이 높다. 이는 미국과의 군사적 충돌 가능성, 특히 대만 해협을 둘러싼 긴장을 높일 수 있다. 동북아시아 지역에는 북한이라는 변수가 있고, 한반도 정세도 복잡한 상황이다. 남아시아 지역에서의 충돌이 줄어드는 대신 동북아시아에서 중국의 군사적 도발이 심해질 가능성을 배제할 수 없다.


중국과 인도가 정면으로 충돌하고 있던 남아시아 지역에서 친중 정권들이 무너지고 일대일로 사업이 차질을 빚게 되면, 중국은 자연스럽게 동북아시아에서의 영향력 확대에 더욱 매진할 가능성이 높다. 이는 한반도를 포함한 동북아시아 지역의 군사적 긴장을 높이는 요인이 될 수 있다. 또한 일대일로 사업의 한계가 드러나면서 중국의 경제외교 전략에도 변화가 예상된다. 이는 우리나라의 대중 경제협력 전략 수립에도 영향을 미칠 수 있어 정부 차원의 면밀한 분석과 대응 전략 마련이 필요한 시점이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

네팔의 작은 나라에서 시작된 정치적 변화가 중국의 거대한 일대일로 프로젝트를 흔들고, 나아가 아시아 전체의 지정학적 판도를 바꿀 수 있다는 점에서 이번 사태가 주는 교훈은 크다. 앞으로 남아시아와 동북아시아 정세 변화를 면밀히 주시하며, 우리나라의 국익에 미치는 영향을 최소화하고 기회를 최대화하는 전략이 필요한 때다.


네팔 사태 주시하는 中…무너져가는 일대일로 사업[시사쇼]



이현우 기자 knos84@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
탈세계화? 新질서!
  • 25.09.1807:38
    "당장 미국이냐, 중국이냐 택할 필요 없어…EU 판단 보면 된다"⑥
    "당장 미국이냐, 중국이냐 택할 필요 없어…EU 판단 보면 된다"⑥

    미국이 관세를 앞세워 세계화 기반의 자유무역, 다자주의 질서 근간을 흔들고 '상호주의'라는 새로운 원칙을 제시했다. 이런 상황에서 미국 시각에 휩쓸리기보다는 상호주의 확산 가능성을 살펴야 한다는 조언이 나왔다. 유럽연합(EU), 일본 등 주요국이 미국과 같은 식의 상호주의 흐름에 편승하지 않으면 세계화 시대의 종언이기보단 '미국만의 이탈'로 봐야 한다는 시각이다. 지만수 한국금융연구원 선임연구위원은 최근 아시아

  • 25.09.1807:30
    관세 청구서 받아들인 한·일·EU…"멕시코·캐나다는 고관세 어려워"⑤
    관세 청구서 받아들인 한·일·EU…"멕시코·캐나다는 고관세 어려워"⑤

    도널드 트럼프 미국 정부가 각국을 상대로 관세 청구서를 내미는 가운데 국가별로 다른 셈법이 나타나고 있다. 한국과 일본, 유럽연합(EU)은 유사한 청구서를 받아들였지만 세부 이행 방안을 두고 각각 미국과 씨름을 지속하는 모습이다. 캐나다와 멕시코는 경제 밀착도를 고려하면 미국의 고율 관세 부과가 어려울 것이란 예상이 나온다. 중국 역시 고관세로 실질적인 강 대 강 대치가 있기보단 협상 결과 별 성과가 없어서 서로

  • 25.09.1807:26
    트럼프 2기 관세, 충격 넘어 '질서 재편'으로④
    트럼프 2기 관세, 충격 넘어 '질서 재편'으로④

    도널드 트럼프 미국 1기 행정부는 중국을 정면 겨냥한 관세 충격요법으로 다자주의 질서를 흔들었다. 2기는 한발 더 나간다. 국가·품목·공정별로 촘촘한 그리드를 깔아 '상호주의' 원칙을 전면화하며, 사실상 블록형 무역질서를 설계한다. 조 바이든 행정부 시기에 확산된 '경제이슈의 안보화, 상호의존성의 무기화' 담론이 문제의식을 세계에 공유해 준 덕에 트럼프 2기의 관세체제는 일회성 압박이 아니라 '새 규범'으로 자리

  • 25.09.1706:14
    정인교 "탈세계화 아닌 재세계화 과정"③
    정인교 "탈세계화 아닌 재세계화 과정"③

    "우리는 지금 미국을 중심으로 한 새로운 무역질서의 형성 과정을 목도하고 있다. 미국을 포함한 세계화가 아닌 미국을 제외한 또 다른 세계화, 즉 재세계화가 진행 중이다." 지난달 20일 서울 강남의 한 회의실에서 만난 정인교 전 산업통상자원부 통상교섭본부장은 현재의 글로벌 무역질서에 대해 '재세계화' 형성 과정이라고 진단했다. 전 세계를 타깃으로 한 도널드 트럼프 미국 2기 행정부의 관세 압박에 미국과 상대국의 자유

  • 25.09.1706:13
    더 빠르고 무차별 관세무기 꺼낸 트럼프…"1기 바탕으로 진화"②
    더 빠르고 무차별 관세무기 꺼낸 트럼프…"1기 바탕으로 진화"②

    "한 국가(미국)가 사실상 모든 국가와의 무역에서 수십억 달러의 손실을 보고 있을 때, 무역 전쟁은 좋은 일이며, 이기기 쉽다."(도널드 트럼프 미국 대통령·2018년 3월) "이번 관세는 예외나 면제는 없다."(트럼프 대통령·2025년 2월) 관세를 무기로 한 미국의 보호무역주의는 트럼프 1기 행정부를 거쳐 2기 땐 더 빠르고, 강하게, 그리고 광범위하게 취해졌다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 첫 집권 당시 취임 4년 차인 2020년

기획
짝퉁의 공습
  • 25.09.1214:14
    ‘마가’ 낀 위조품 차단 법안, 줄줄이 국회서 낮잠
    ‘마가’ 낀 위조품 차단 법안, 줄줄이 국회서 낮잠

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1208:08
    ⑨美 무역마찰 '눈치'…'위조품 차단法' 국회서 낮잠
    ⑨美 무역마찰 '눈치'…'위조품 차단法' 국회서 낮잠

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1116:50
    ⑧"뛰는 놈 위에 나는 놈"…위조품 AI 공수 '대결'
    ⑧"뛰는 놈 위에 나는 놈"…위조품 AI 공수 '대결'

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1111:16
    ⑦SS급 잡아내는 피노키오랩 'AI'[인터뷰]
    ⑦SS급 잡아내는 피노키오랩 'AI'[인터뷰]

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로나19

  • 25.09.1011:15
    잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다⑤
    잘나가는 '한국산' 싹 베껴 팔아버리네…'11조 피해' 중국 브로커들에 다 뺏긴다⑤

    편집자주전 세계 짝퉁 시장 규모는 2000조원. 가짜 상품은 더 정교해지고, 유통은 더 대담해졌다. 고가의 명품 브랜드만 피해를 보는 것이 아니다. 소비자들이 가짜 상품에 침묵하는 사이 글로벌 시장에 진출한 K-브랜드가 똑같이 복제 당하고 있다. 현지 브로커들에게 상표를 선점당해 시장 진입이 막히고, 막대한 소송비로 좌절하고 있다. 국경이 사라진 온라인 시장에서 단속과 모니터링 강화는 한계가 있다. 아시아경제는 코로

기획
빵 공장의 죽음
  • 25.09.1815:56
    "결국 화장실도 교대로" 끼임사고 이후 노동 강도만 높아졌다
    "결국 화장실도 교대로" 끼임사고 이후 노동 강도만 높아졌다

    편집자주이재명 대통령의 불호령대로 야간 초과 근무를 없애 노동강도를 낮추면 모든 게 해결될까. 반복되는 SPC그룹 공장의 끼임 사망 사고 핵심은 관리되지 못한 기계에서 일하는 노동자가 위험 감지 시 기계를 멈출 수 없었다는 것에 있다. 아시아경제는 3건의 사망 사고 과정과 기계를 재구성하고 사고를 막을 수 있었던 순간을 톺아봤다. 시간만 줄어드나…근무시간 바꿔도 기계는 멈추지 않는다이달 1일부터 시범 운영을 시

  • 25.09.1810:15
    SPC, 더 이상 노동자의 등을 떠밀어선 안 된다
    SPC, 더 이상 노동자의 등을 떠밀어선 안 된다

    지난달 5일 SPC그룹 계열사의 한 공장에서 일하는 김모씨(56·남)는 작업 환경을 얘기하며 고개를 절레절레 흔들었다. 다른 제조업에 비해 40대 이상 여성의 비중이 높은 이 공장 노동자들의 표정에는 피곤함, 무력감, 패배감이 묻어 있었다. 2조2교대, 하루 12시간에 달하는 중노동보다 가족을 먹여 살려야 한다는 책임감이 더 무거웠을 터다. "여기 사람들은 이렇게 말을 해요. '어디 가서 우리가 월 300만원 받냐.' 회사가 시키

  • 25.09.1806:30
    "10분에 빵 수천개 쏟아지는 공장, 근무시간 줄이면서 화장실도 교대로"⑥
    "10분에 빵 수천개 쏟아지는 공장, 근무시간 줄이면서 화장실도 교대로"⑥

    편집자주이재명 대통령의 불호령대로 야간 초과 근무를 없애 노동강도를 낮추면 모든 게 해결될까. 반복되는 SPC그룹 공장의 끼임 사망 사고 핵심은 관리되지 못한 기계에서 일하는 노동자가 위험 감지 시 기계를 멈출 수 없었다는 것에 있다. 아시아경제는 3건의 사망 사고 과정과 기계를 재구성하고 사고를 막을 수 있었던 순간을 톺아봤다. 이재명 대통령이 기계 끼임으로 노동자가 사망한 SPC삼립 시화 공장을 찾아 야간 근로

  • 25.09.1706:30
    ⑤곧잘 기계에 끼이는 철판..."베테랑은 목장갑 끼고 손으로 빼내라 했다"
    ⑤곧잘 기계에 끼이는 철판..."베테랑은 목장갑 끼고 손으로 빼내라 했다"

    편집자주이재명 대통령의 불호령대로 야간 초과 근무를 없애 노동강도를 낮추면 모든 게 해결될까. 반복되는 SPC그룹 공장의 끼임 사망 사고 핵심은 관리되지 못한 기계에서 일하는 노동자가 위험 감지 시 기계를 멈출 수 없었다는 것에 있다. 아시아경제는 3건의 사망 사고 과정과 기계를 재구성하고 사고를 막을 수 있었던 순간을 톺아봤다 수직적이고 억압적인 SPC 빵 공장의 근무 환경은 노후화된 기계(참고기사: SPC 사고의 핵

  • 25.09.1206:40
    ④위험한 기계 앞에 빈틈 많은 법은 무용지물
    ④위험한 기계 앞에 빈틈 많은 법은 무용지물

    편집자주이재명 대통령의 불호령대로 야간 초과 근무를 없애 노동강도를 낮추면 모든 게 해결될까. 반복되는 SPC그룹 공장의 끼임 사망 사고 핵심은 관리되지 못한 기계에서 일하는 노동자가 위험 감지 시 기계를 멈출 수 없었다는 것에 있다. 아시아경제는 3건의 사망 사고 과정과 기계를 재구성하고 사고를 막을 수 있었던 순간을 톺아봤다. SPC그룹 공장 노동자들이 위험한 기계와 일하다 목숨을 잃는 사고가 반복된 데에는 기업

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.09.1708:44
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[지방선거 출마자]⑧
    광주광역시장…강기정에 민형배 거센 도전, 문인 이병훈 각축[지방선거 출마자]⑧

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

  • 25.09.1509:36
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"
    양향자 "내란특별재판부? 나치 인민법정 떠올라"

    ■ 방송 : '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 양향자 국민의힘 최고위원(9월 12일 오전 9시) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼입니다. 반도체 전문가죠? 양향자 국민의힘 최고위원 모시고 경제 문제, 국민의힘 여러 가지 변화에 대한 생각, 또 여권에 대한 진단까지 들어보겠습니다. 양 위원님, 바쁘신데 나와주셔서 고맙습니다. 양향자 : 네. 불

  • 25.09.1408:30
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나
    프랑스 내각 9개월만에 또 붕괴…5200조 부채 못 막나

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 프랑스 내각이 9개월만에 다시 붕괴하면서 정정불안이 심화되고 있다. 프랑스는 지난 20개월 동안 무려 5번이나 내각이 교체되는 기록을 세웠다. 이번 내각 붕괴의 직접적인 원인은 긴축 예산안에 대한 의회의 강력한 반발이다. 프랑스 정부가 재정 건전성 확보를 위해 복지 예산 삭감을 포함한 긴축 정책을 추

  • 25.09.1308:30
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'
    수원시 인구가 통째로 날아갔다…시진핑-장유샤 '심상치 않은 기류'

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수 PD■ 출연 : 이현우 기자 지난달까지 중국 정치권을 뜨겁게 달궜던 시진핑 국가주석 실각설이 지난 3일 열린 항일전쟁 승리 기념 열병식을 계기로 다소 수그러드는 모양새다. 하지만 실각설의 핵심 인물인 장유샤 중국 군사위 부주석이 여전히 건재한 모습을 보이면서 권력 투쟁이 완전히 종료된 것이 아니라는 해석이 제기되고 있다. 10월

  • 25.09.0907:45
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[지방선거 출마자]⑦
    경남도지사…박완수에 조해진 도전장, 김경수 출마할까[지방선거 출마자]⑦

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주내년 제9회 지방선거일은 6월 3일, 9개월여 남았다. 많이 남은 듯하지만, 그렇지 않다. 물밑에서는 이미 지방선거 레이스가 시작됐다. 특히 내년 지방선거는 이재명 정부 집권 1년 만에 치러진다는 점에서 주목된다. 현재 11(국민의힘):5(더불어민주당)인 광역단체장 지도가 어떻게 바뀔 것인지, 민주당이

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기