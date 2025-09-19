평창군, 스키점프대 오르기 챌린지 '레드불 400 평창' 대회 20일 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 평창군은 재단법인 평창유산재단과 세계적 기업 레드불과 함께 최대 38도 경사의 40층 건물 높이의 스키점프대를 역주행하는 익스트림 레이스 '레드불 400 평창' 대회를 20일 알펜시아 스키점프 센터에서 개최한다.

지난해 열린 '레드불 400 평창' 대회. 평창군 제공

'레드불 400'은 2011년 오스트리아에서 처음 시작된 세계적인 익스트림 러닝 대회로, 참가자들이 최대 38도 경사의 스키점프대를 역주행해 건물 40층 높이에 해당하는 결승점에 가장 먼저 도착해야 우승한다. 평창에서는 2019년 국내 최초로 개최된 이후, 올림픽 유산 시설을 활용한 대표적 스포츠 이벤트로 자리매김했으며, 지난해에 이어 올해에도 높은 관심을 끌고 있다.

올해 대회에는 약 1000명의 선수가 참가할 예정이며, ▲개인전(남·여) ▲2인 릴레이(남·혼성) ▲4인 릴레이(여) 등 총 5개 부문으로 나뉘어 경기가 진행된다. 개인전 우승자에게는 오는 2026년 일본 삿포로에서 열리는 '레드불 400' 대회 출전권이 주어진다.

또한 대회 당일에는 ▲스키점프대 튜브 슬라이드 ▲바이애슬론 사격 체험 ▲지역 먹거리 체험 부스 ▲레드불 파트너사 체험 공간 등 풍성한 부대행사가 마련돼, 참가자와 관람객 모두가 즐길 수 있는 축제의 장이 될 전망이다.





심재국 평창군수는 "'레드불 400 평창' 대회가 올림픽 도시 평창에서 열리는 만큼 많은 관심을 부탁드린다"며 "단순한 스포츠 대회를 넘어 올림픽 유산을 활용한 지역 관광 활성화의 장이 되기를 기대한다"고 말했다.





평창=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>