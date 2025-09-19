하반기 전망 불투명한데…전고점 회복 코앞 4대 금융지주 주가

자사주 매입·소각 의무화한 3차 상법개정안 호재로 작용

금융지주 '밸류업' 추진 탄력

하반기 은행업을 둘러싼 비우호적인 환경에도 불구하고 4대 금융지주(KB·신한·하나·우리) 주가가 전고점 턱밑까지 도달했다. 정부가 주식 양도소득세 대주주 기준을 50억 원으로 유지하기로 하면서 전반적인 투자 심리가 개선된 데다, 자사주 매입 후 즉시 소각을 의무화한 3차 상법개정안이 '밸류업' 정책을 추진 중인 금융지주에 호재로 작용했기 때문이다.

19일 금융권에 따르면 이달 들어 4대 금융지주 주가는 평균 7.6% 상승했다. 같은 기간 코스피 상승률(7.14%)을 웃도는 수준이다. 연초 이후로 범위를 넓히면, 2025년 들어 은행주는 48% 상승해 코스피 상승률(42%)을 앞질렀다. 이에 따라 주요 금융지주 주가는 전고점에 근접했다. 전날 종가 기준으로 KB금융은 11만7300원(전고점 12만7000원), 신한지주는 6만9100원(전고점 7만3500원)에 마감했다. 하나금융지주와 우리금융지주도 각각 9만500원(전고점 9만7300원), 2만6250원(전고점 2만7150원)까지 올랐다.

주가 상승을 이끈 핵심 요인으로는 3차 상법개정안이 꼽힌다. 3차 상법개정안의 핵심인 자사주를 6개월에서 1년 내 소각하도록 의무화한 조항이 금융지주 주가를 밀어 올렸다. 국내 주요 금융지주들은 이미 '밸류업' 계획의 일환으로 자사주 매입·소각을 꾸준히 추진해 왔다. 4대 금융지주가 올해 계획한 자사주 소각 규모만 3조5000억 원에 달한다.

세부적으로 보면 KB금융은 상반기에 8200억원 규모 자사주를 매입·소각한 데 이어, 하반기에도 8500억원 규모를 추가로 집행한다. 신한지주는 2월부터 네 차례 자사주를 매입했고, 6월에는 5000억원 규모를 조기 소각했다. 하반기에도 약 8000억원 규모를 매입·소각할 예정이다. 하나금융은 지난 9일 4000억원 규모 자사주를 소각했는데, 이는 2015년 12월 지주 출범 이후 최대 규모다. 애초 4000억원 규모 소각을 계획했으나 이를 조기 달성했고, 오는 24일까지 2000억원을 추가로 매입·소각할 계획이다. 우리금융지주 역시 이날 자사주 851만5181주(1499억 원)를 소각한다. 계획대로 집행될 경우 KB금융은 올해 총 주주환원율이 50%를 넘을 것으로 예상된다. 신한·하나금융지주도 40%대에 이를 전망이다.

자사주 매입·소각 의무화는 대표적인 주주친화 정책으로 꼽힌다. 유통 주식 수가 줄면서 주당순이익(EPS)과 자기자본이익률(ROE)이 개선되고, 시가총액과 배당총액이 유지될 경우 주가 상승은 물론 배당금 증대 효과도 기대할 수 있다.

정태준 미래에셋증권 연구원은 "세제개편안 발표 이후 주가연계증권(ELS) 과징금, 주택담보대출인정비율(LTV) 담합 과징금, 교육세·법인세율 인상 등 다양한 이슈로 은행주가 한 달가량 부진했지만, 조정 과정에서 가격 매력이 부각됐다"며 "펀더멘털이 본격적으로 개선되는 시점이 임박한 것도 상승 동력으로 작용할 것"이라고 분석했다.





정부가 주식 양도소득세 대주주 기준을 50억 원으로 유지한 것도 투자심리 개선에 영향을 미쳤다. 김재우 삼성증권 연구원은 "대주주 기준 유지가 은행업에 직접적 영향을 주지는 않지만, 정부의 국내 증시 가치 제고 의지를 확인시켰다는 점에서 긍정적"이라며 "향후 은행 실적 개선과 저평가 매력 확인이 이어진다면 점진적인 주가 상승으로 이어질 수 있다"고 내다봤다.





권재희 기자 jayful@asiae.co.kr

